Türk Kızılay, ebeveyn kaybı yaşayan çocuklara yönelik Yetim Destek Programı’yla deprem bölgesinde 532 ihtiyaç sahibi çocuğa çok yönlü destek sağlıyor. Program kapsamında harçlık ve öğrenim desteğinin yanı sıra sosyal etkinlik, mentorluk, kariyer danışmanlığı ve psikososyal destek hizmetleri sağlayan Kızılay, 23 yaşına gelinceye dek yetim çocukların yanında olmayı sürdürüyor.ANKARA (İGFA) - Türkiye genelinde doğal afetler, savaş, hastalık ve diğer sebeplerle babasını kaybetmiş, reşit olmayan ihtiyaç sahibi çocuklar ve onların annelerine yönelik Yetim Destek Programı’nı 2021 yılından bu yana uygulayan Türk Kızılay, ülke genelinde 23 ilde toplam 876 çocuk/gence destek sağlıyor. Yetim çocukların hayatına uzun vadeli olumlu etkide bulunmak üzere tasarlanan program, yetim harçlığı, öğrenim desteği, kariyer danışmanlığı, mentorluk, sosyal etkinlik ve psikososyal destek süreçlerini içeren kapsayıcı bir yaklaşımla yürütülüyor. Programda, yetim çocuklar ile annelerinin ilgi alanlarının tespiti ile bu alanda eğitim ve staj programları yoluyla istihdam olanakları yaratılması da planlanıyor.

23 YAŞINA DEK SÜRÜYOR

Yetim Destek Programı’yla 6 Şubat depremlerinden etkilenen 6 ilde yaşayan 532 çocuğa düzenli yardım sağlayan Kızılay, her çocuk için aylık 2 bin lira ödeme yapıyor. Program kapsamında sağlanan destekler, çocuklar 23 yaşına gelinceye dek devam ediyor.

YETİM ÇOCUKLARA 18 MİLYON LİRA YARDIM

Düzenli yardımların yanı sıra tek seferlik nakdi yardımların da sunulduğu program kapsamında Kızılay, bugüne dek toplamda 3 bin 253 çocuğa yaklaşık 18 milyon lira nakdi destek sağladı. Anne ve çocukları ön planda tutan çok yönlü bir anlayışla hayata geçirilen Yetim Destek Programı’nın 2030 yılına dek yaygınlaştırılması planlanıyor.