Bunlar da ilginizi çekebilir

Yardım çalışmasının Irak Kızılayı ile koordineli yapıldığını aktaran Bayatlı, Irak Kızılayının belirlediği listeye uygun şekilde dağıtım görevini yerine getirdiklerini ifade etti.

KERKÜK (AA) - Türk Kızılay, Irak'ın Kerkük kentinde ihtiyaç sahiplerine kurban eti dağıtımı yaptı.

Copyright © 2024. Her hakkı saklıdır.

Bu bağlantı sizi https://www.haberekspres.com.tr dışındaki bir siteye yönlendiriyor.