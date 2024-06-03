Türk Kızılay Manisa İl Merkezi Başkanlığı, "Hilal Olsun Türkiye" sloganıyla 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda kurban bağışı standı açtı. Bağışçılar, yurt içi ve yurt dışında kesilmek üzere kurban bağışında bulunabiliyorlar.

Bağış standı açılışı

15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda açılan bağış standında, Türk Kızılay Manisa İl Merkezi Başkanı Öner Gürsel, bağışçıların kurban vekaleti vererek Türkiye ve dünyadaki ihtiyaç sahiplerine yardım eli uzatabileceğini belirtti. Açılışta dua edilerek standın hayırlı olması dilendi.

Bağış detayları

Kurban vekaleti vermek isteyen vatandaşlar, yurt dışı kurban kesimi için 4 bin 300 lira, yurt içi, Filistin ve Gazze için ise 11 bin 750 lira bağış yapabilecekler. İlk kurban bağışını, Türk Kızılay Manisa Kan Bağış Merkezi Müdürü Dr. İsmet Nardal gerçekleştirdi.

Kurbanların dağıtımı

Öner Gürsel, Et ve Süt Kurumu'nun kombinalarında kesilen kurbanların Türkiye ve dünya genelinde ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldığını ifade etti. Gürsel, "Her yıl milyonlarca ihtiyaç sahibi vatandaşımızın yüzünü güldürüyoruz. Kurban vekaletlerinizi Türk Kızılay'a vermeniz, bu anlamlı yardıma katkıda bulunarak iyilik programında yer almanızı rica ediyorum." dedi.

Etkinlik ve katılım

Açılış programında Türk Kızılay ekipleri tarafından vatandaşlara pilav ve ayran dağıtıldı. Programa, Türk Kızılay Manisa İl Merkezi Başkanı Öner Gürsel, Türk Kızılay Şehzadeler Şube Başkanı Dilek Samanlı, Türk Kızılay Manisa Yönetim Kurulu Üyeleri, Türk Kızılay Manisa İl Yöneticisi Murat Köseler ve Türk Kızılay Manisa Kan Bağış Merkezi Müdürü İsmet Nardal katıldı.