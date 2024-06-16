ERBİL (AA) - Türk Kızılay, etleri Irak'taki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere Erbil’de büyükbaş kurban kesimi gerçekleştirdi.

Türk Kızılay Irak Delegasyonu Başkanlığı, Kurban Bayramı dolayısıyla Erbil’de 50 büyükbaş kurban kesimi yaptı.

Kesim törenine katılan Türkiye’nin Erbil Başkonsolosu Erman Topçu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, “Türkiye olarak her sene olduğu gibi milletimizin gönlünden kopan hayır faaliyetlerini özellikle buradaki kardeşlerimizle sürdürmekten gurur duyuyoruz." dedi.

Topçu, Kurban Bayramı'nın başta Filistin olmak üzere bütün insanlığa barış, istikrar, güven ve esenlik getirmesi temennisinde bulundu.

