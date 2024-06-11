Kurban Bayramı, yardımlaşma, dayanışma ve samimiyet gibi kavramların özü, sembolüdür. Türkiye’de de Kurban Bayramı için geri sayımların başlamasının ardından Türk Kızılayı da kurban vekalet bedellerini açıkladı.

Kurban vekaleti, yetkisi bulunan kuruluşların, kişiler yerine belirli bir ücret karşılığında kesim işlemini yapmasını ifade eder. Kurbanın kesileceği yer, kurbanlık hayvanın cinsi ve sayısı gibi detaylar belirtilerek yapılan ödeme karşılığında, kişiler adına kurban kesimi gerçekleştirilmiş olur.

Kurban kesilirken edilecek dualarda, kurban hayrını işleyen kişinin adına olması için, vekalet veren kişinin adı soyadı ve iletişim bilgileri gibi detaylar verilir.

Vekaletin alınması veya verilmesi sırasında "Kurban vekaletini kabul ederim, Kurban vekaletini veriyorum” gibi karşılıklı ifadeler kullanılabilir.

Türk Kızılay’ı Yurt İçi ve Yurt Dışı Kurban Fiyatları Ne Kadar?

Kurban Bayramı hazırlıkları hız kazanmışken, Türk Kızılayı vekalet ile kurban kesim fiyatlarını duyurdu.

Türk Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz, yapılan toplantının ardından, bu yıl 128 bin hisseye ulaşmayı hedeflediklerine dair açıklamalarda bulundu. Türkiye dahil 21 ülkede kesim ve dağıtım yapacaklarını duyuran Başkan Fatma Meriç Yılmaz, vekalet bedellerinin yurt içinde 11 bin 750 TL, yurt dışında ise 4 bin 300 TL olarak belirlendiğini açıkladı.

Kurban vekaleti ve Türk Kızılayı kurban konusu ile ilgili detaylı bilgiler için Türk Kızılayı resmi internet sitesini ziyaret edilebilirsiniz.

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