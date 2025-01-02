Türk Kızılayı Manisa İl Merkezi, hayırseverlerin bağışları ile kent genelindeki 1350 ihtiyaç sahibi vatandaşa gıda kolisi ve toplamda 1 milyon 500 bin TL değerinde yardım desteği sundu.

Manisa'da ihtiyaç sahiplerine umut oluyor

Türk Kızılayı Manisa İl Merkezi, sosyal incelemeler sonucu belirlenen 1350 aileye yönelik yardımlarını titizlikle dağıttı. Yardımlar, Türk Kızılayı Manisa ekibi tarafından hazırlanan gıda kolileri ve hijyen paketleriyle birlikte, çeşitli kıyafet yardımları da içeriyor. Başkan Öner Gürsel, Kızılay’ın her zaman toplumun yanında olduğunu vurguladı ve Manisa’daki bu yardımlarla ihtiyaç sahiplerinin yüzlerini güldürmeyi hedeflediklerini ifade etti.

Gürsel, yaptığı açıklamada, "Manisa genelinde vatandaşlarımızın sosyal ihtiyaçlarını karşılamak adına büyük adımlar atıyoruz. Bu çalışmalar kapsamında, Aralık ayında 1350 aileye 1 milyon 500 bin TL değerinde destek sağladık. Yardımlarımız, Manisa halkı ve hayırseverlerin katkılarıyla daha da güçlenecek," dedi. Ayrıca, destek veren hayırseverlere ve gönüllülere teşekkürlerini iletti.