ANKARA (AA) - Gazze Şeridi'nin orta kesiminde yer alan Deyr Belah kentinde görev yapan Türk Kızılay yerel personeli Ahmed Abdullah, Gazze halkının yaşadığı zorlukları aktardı.

Türk Kızılaydan yapılan açıklamaya göre, Gazze'de 7 Ekim 2023'ten bu yana devam eden çatışmaların 9'uncu ayı geride kalırken, bölgede yaşanan insani dram her geçen gün ağırlaşıyor. Nüfusun yaklaşık yüzde 90'ına denk gelen 1,9 milyon kişinin yerinden edildiği bölgede, 50 binden fazla çocuk akut yetersiz beslenmeye bağlı sağlık sorunları yaşıyor.

Gazze'de imkansızlıklara rağmen aşevi faaliyetini sürdüren Türk Kızılay, Deyr Belah'ta günde 15 bin kişilik sıcak yemek dağıtarak akut açlık tehlikesi altındaki Gazze halkına destek olmaya devam ediyor.

Deyr Belah'ta görev yapan Türk Kızılay yerel personeli Ahmed Abdullah, Gazze halkının karşı karşıya olduğu zorlukları şöyle anlattı:

"Bu bölgenin nüfusu yaklaşık 500 bin kişi. Bunun yüzde 60'ını, yaklaşık 300 binini çocuklar oluşturuyor. Bölge sakinleri son derece zor yaşam koşullarıyla karşı karşıya. Su yok, yiyecek yok ve yaşam için gereken hiçbir şey yok. Bu bölgede yerinden edilmiş insanlar günde sadece bir öğün yemek yediklerini söylüyor, bu yemek de Türk Kızılay mutfağından sağlanan öğün. Bu, günlük açlıklarını gidermek için yeterli değil. Onlara sağlanan yemeklerin iki ya da üç öğüne çıkarılması gerekiyor. Yüksek sıcaklıklar, çadır içindeki sıcaklığı artırıyor ve çadırlara zararlı böcek ve sürüngenlerin girmesine neden oluyor, bu da insanlara, ister çocuk ister yetişkin olsun, zarar veriyor."

- Yemekler gaz sıkıntısından 10 saatte hazırlanabiliyor

Bölgede gaz bulunmaması nedeniyle aşevi personelinin yemekleri odun toplayarak yaptıklarını anlatan Abdullah, şu değerlendirmede bulundu:



"Günlük olarak yaklaşık 1,5 ila 2 ton odun kullanılarak 15 bin kişilik yemek üretiliyor. Bu süreç çok zaman alıyor ve bu miktarda yemeğin pişirilmesi günlük yaklaşık 10 saat sürüyor. Bir diğer zorluk ise odun kıtlığı, bu da Gazze Şeridi'ndeki savaşta yıkılan evlerden odun toplamayı gerektiriyor."

Abdullah, aşevi personelinin yemek dağıtım alanında Gazze halkıyla ihtiyaçları konusunda sohbet ettiğini belirterek, "Yemek alan insanlar, dağıtım sürecinde gösterilen büyük çabalardan dolayı Türk Kızılay personeline içtenlikle teşekkür ediyor. Ayrıca bölgedeki yerinden edilmiş insanlara yardım sağladığı için Türkiye'ye de teşekkür ediyor." ifadelerini kullandı.