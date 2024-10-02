Türkiye'nin 1,7 milyar dolarlık yıllık kuru meyve ihracatının yüzde 60'ını gerçekleştiren Egeli ihracatçılar, Ticaret Bakanlığı’nın Uzak Ülkeler Stratejisi kapsamında Hindistan’ı hedef aldı.

Egeli İhracatçılar Hindistan Yolunda

Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği, Ticaret Bakanlığı ile koordineli olarak 10-15 Şubat 2025 tarihleri arasında Hindistan’ın Mumbai şehrine "Türk Kuru Meyve ve Mamulleri Sektörel Ticaret Heyeti" düzenlemeye hazırlanıyor. Birlik Başkanı Mehmet Ali Işık, Hindistan'da kuru meyve alıcıları ve market zincirleriyle yapılacak görüşmelerle Türk kuru meyve sektörünü tanıtacaklarını belirtti.

2023 yılında Hindistan'a 7 milyon ihracat

Hindistan'ın kuru üzüm, kayısı, incir ve antep fıstığı ithalatında Türkiye’nin dördüncü sırada yer aldığını ifade eden Işık, “2023 yılında Hindistan’a 7 milyon dolarlık ihracat yaptık. Hedefimiz, pazar payımızı ilk etapta yüzde 10’a, ardından yüzde 20’ye çıkarmak” dedi. Ayrıca, MEWA India 2025 Global Nuts and Dried Fruits Fuarı’nda Türk kuru meyvesinin tadım ve tanıtım etkinliklerinin yapılacağını vurguladı.