Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 2024 yılının Ocak-Mayıs döneminde limanlarda elleçlenen yük miktarının bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 4,6 artarak 225 milyon 464 bin 363 ton, elleçlenen konteyner miktarının ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 13 artarak 5 milyon 644 bin 97 TEU'ya ulaştığını duyurdu.ANKARA (İGFA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Denizcilik Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan Ocak  Mayıs dönemine ilişkin denizcilik istatistiklerini açıkladı.

Türkiye'nin denizcilikte daha fazla söz sahibi olması için duraksamadan çalıştıklarını, bu çalışmaların yansımalarını deniz ticaretinde kendini gösterdiğini kaydetti.

Bakan Uraloğlu, 2024 yılı Mayıs ayında limanlarda elleçlenen yük miktarının 45 milyon 988 bin 445 ton olduğunu açıkladı.

Uraloğlu, Ocak  Mayıs döneminde limanlarda elleçlenen yük miktarının ise toplam 225 milyon 464 bin 363 tona ulaştığını söyleyerek, "Mayıs ayında limanlarımızdan yurt dışı limanlarına giden yük miktarı yılın en yüksek rakamına ulaşarak bir önceki yılın aynı ayına göre ,8 artışla 13 milyon 64 bin 494 ton, yurt dışı limanlarından limanlarımıza gelen yük miktarı ise bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 10,7 azalarak 21 milyon 653 bin 465 ton olarak gerçekleşti. Mayıs ayında yurt dışı yük taşımaları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,2 azalarak 34 milyon 717 bin 959 ton olarak gerçekleşti. şeklinde konuştu.

EN FAZLA YÜK ALİAĞA'DA ELLEÇLENDİ

Bakan Uraloğlu, mayıs ayında limanlarda deniz yoluyla yapılan transit yük taşımalarının, 5 milyon 524 bin 847 ton olduğunu kaydetti. Mayıs ayında kabotajda taşınan yük miktarının ise 5 milyon 745 bin 639 ton olduğunu söyleyen Uraloğlu, En fazla yük elleçlemesi 7 milyon 767 bin 170 ton yük ile Aliağa Bölge Liman Başkanlığı idari sınırlarında faaliyet gösteren liman tesislerinde gerçekleşti. Aliağa Bölge Liman Başkanlığını 7 milyon 505 bin 471 ton ile Kocaeli Bölge Liman Başkanlığı ve 5 milyon 590 bin 859 ile İskenderun Bölge Liman Başkanlığı takip ediyor." dedi.

EN FAZLA TAŞINAN YÜK ARTIŞI HURDA DEMİRDE

Bakan Uraloğlu, ayıs ayında taşınan yük cinsleri bazında bir önceki aya göre en fazla artışın hurda demir elleçlemesi olduğunu kaydederek, limanlardan 1 milyon 835 bin 933 ton hurda demir yük elleçlemesi gerçekleştirildiğini bildirdi. Bunu ham petrol ile feldispat yüklerinin izlediğini belirten Uraloğlu, "Mayıs ayında portland çimento 1 milyon 73 bin 823 ton ile limanlarımızdan yurt dışına gitmek üzere gemilerle en fazla taşınan yük cinsi oldu. Portland çimentoyu, fuel oil ve motorin takip etti. Ham petrol ise yurt dışından limanlarımıza gelen gemilerde en fazla taşınan yükler arasında ilk sırada yer aldı. Bunu sırasıyla, hurda demir ve briketlenmemiş taşkömürü takip etti." ifadelerini kullandı.

EN FAZLA YÜKÜN GİTTİĞİ ÜLKE İTALYA OLDU

Uraloğlu, Mayıs ayında limanlarımızdan deniz yolu ile yurt dışına gitmek üzere yapılan yüklemelerde en fazla yük taşıması İtalya'ya yapılan taşımalarda gerçekleştirildiğini ve bunu ABD ve İspanyaya yapılan taşımaların takip ettiğini aktardı. Deniz yolu ile limanlarımıza en fazla yükün Rusya'dan geldiğini belirten Uraloğlu, "Mayıs ayında limanlarımızda elleçlenen 34 milyon 717 bin 959 ton yurt dışı yükün yüzde 6,7si Türk bayraklı gemilerle taşındı. Mayıs ayında Türk bayraklı gemilerle taşınan yurt dışı yük miktarı 2 milyon 309 bin 446 ton ile bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 10,5 azaldı. Yabancı bayraklı gemiler ile taşınan yurt dışı yük miktarı ise 32 milyon 408 bin 513 ton ile bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,6 azaldı." dedi.