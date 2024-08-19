Ören-Adramytteion Antik Kenti'nde gerçekleştirilen ADRA’FEST 2024, klasik müzik tutkunlarını bir araya getirdi. Dünyaca ünlü sanatçılar, unutulmaz bir müzik şöleni sunarak izleyicilere büyüleyici anlar yaşattı.

Klasik müzikseverler Ören Meydanı’nda buluştu

Ören-Adramytteion Antik Kenti Kültür Turizm ve Doğa Derneği’nin öncülüğünde bu yıl ikinci kez düzenlenen ADRA’FEST 2024, 17 Ağustos Cumartesi günü klasik müzikseverleri Ören Meydanı’nda buluşturdu. Festivalin en önemli etkinliklerinden biri olan Festival Akademi Konseri, Şef Ahmet Hamdi Zafer’in yönetiminde gerçekleşti. Orkestra, sergilediği birbirinden değerli eserlerle dinleyicilere unutulmaz dakikalar yaşattı.

Türk Marşı’nın coşkusu

Kapanış konserinde, keman literatürünün en sevilen eserlerinden biri olan Mozart’ın Türk Marşı, Şef Ahmet Hamdi Zafer yönetiminde seslendirildi. Keman virtüözü Cihat Aşkın, soprano Burcu Hancı ve bas Teyfik Rodos’un muhteşem performansları, izleyicilere unutulmaz anlar yaşattı. Sanatseverler, bu büyüleyici anlara ayakta alkışlarla eşlik etti.

Teşekkür ve takdir

Konserin ardından sahneye çıkan Burhaniye Belediye Başkan Yardımcısı Ayten Tuna ve Burhaniye Belediye Meclis Üyesi Aşkıbirce Uzkurt, Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler adına sanatçılara teşekkürlerini sunarak çiçek takdim ettiler. Ayrıca, Burhaniye Ticaret Odası Başkanı Hasan Varol ve Burhaniye Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. M. Oğuzhan İlban da sahneye çıkarak sanatçılara teşekkürlerini iletti.