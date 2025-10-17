Can Holding’e yönelik 2. dalga operasyonunda gözaltına alınan isimler arasında Hür ve Kabul Edilmiş Masonlar Derneği Büyük Üstadı Prof. Dr. Remzi Sanver de yer aldı. Operasyonda toplam 26 kişi gözaltına alındı.

Can Holding'e ikinci dalga operasyon

Can Holding’e yönelik ikinci dalga operasyon bugün (17 Ekim) gerçekleştirildi.

Soruşturma kapsamında 35 kişi hakkında gözaltı kararı verilirken, 26 kişi gözaltına alındı.

Operasyon kapsamında, hakkında daha önce ev hapsi kararı verilen Kenan Tekdağ yeniden gözaltına alındı.

Ayrıca Binsat Holding Yönetim Kurulu Başkanları Arafat Bingöl ve Cengiz Bingöl, eski Bilgi Üniversitesi rektörü Prof. Dr. Remzi Sanver, Mehmet Kenan Tekdağ ile Can Holding sahiplerinden Şakir Can ve Murat Can’ın eşleri Betül Can ve Zühal Can da gözaltına alınan isimler arasında yer aldı.

Remzi Sanver kimdir?

Gözaltına alınan isimlerden Prof. Dr. Remzi Sanver, Türkiye’nin en köklü mason yapılanması olan Hür ve Kabul Edilmiş Masonlar Derneği’nin Büyük Üstadı konumunda.

Sanver aynı zamanda Galatasaray Spor Kulübü'nde geçmiş dönemlerde yöneticilik yaptı.

2023 yılından bu yana Hür ve Kabul Edilmiş Masonlar Büyük Locası’nın başında bulunan Sanver, Türk masonlarının lideri olarak biliniyor.

Akademik geçmişi dolu

Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü mezunu olan Remzi Sanver, doktorasını da aynı üniversitede tamamladı.

Matematiğin sosyal bilimlere uygulanması alanında uzman olan Sanver, halen Fransa Bilimsel Araştırma Milli Merkezi (CNRS)’nde araştırma profesörü olarak görev yapıyor.

Sanver, İngilizce, Fransızca ve İspanyolca biliyor.

Ne olmuştu?

Can Holding’e yönelik yürütülen soruşturma, kara para aklama, rüşvet ve usulsüz finansal işlemler iddialarına dayanıyor.

İlk dalga operasyonun ardından, deliller doğrultusunda ikinci dalga operasyonun da başlatıldığı öğrenildi.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan isimlerin mali işlemler ve ortak yatırımlar üzerinden bağlantılı olduğu öne sürülüyor.

Resmî açıklama bekleniyor

Operasyonla ilgili resmî bir açıklama henüz yapılmadı.

Soruşturmayı yürüten savcılığın, gözaltındaki isimlerin ifadelerinin alınmasının ardından yeni gözaltı ve tutuklama kararları verebileceği bildirildi.