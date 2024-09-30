Türk Milletini Aşağılayan Düzensiz Göçmenler Aydın'da Yakalandı

Aydın'da jandarma, Türk milleti ve devletini aşağılayıcı paylaşımlar yapan bir düzensiz göçmeni yakaladı. Toplamda 10 düzensiz göçmen de tespit edildi.

10 düzensiz göçmen yakalandı

Aydın İl Jandarma Komutanlığı'nın Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü öncülüğünde yapılan kapsamlı çalışmalarda, Türk milletine ve devletine yönelik hakaret içeren paylaşımlar yapan bir kişinin yanı sıra toplamda 10 düzensiz göçmen yakalandı.

Farklı yerlerde yapılan kontroller

İlçe jandarma komutanlıkları, Bozdoğan ilçesi Örmepınar Mahallesi'nde gerçekleştirdikleri denetimlerde, iş yerlerinde ve yolda yürüyen düzensiz göçmenler üzerinde yaptıkları kontrollerle 8 kişinin çalışma izni ve geçici koruma kimlik belgesinin bulunmadığını tespit etti. Koçarlı ilçesindeki Cincin Mahallesi'nde de bir iş yerinde yapılan denetimde, 2 düzensiz göçmenin belgelerinin eksik olduğu belirlendi.

Cezai işlem ve ilgili süreçler

Ülkeye yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 10 düzensiz göçmene, kişi başı 22 bin 834 TL olmak üzere toplamda 228 bin 834 TL idari para cezası uygulanarak Aydın Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Aşağılayıcı paylaşımlar ortaya çıktı

Bozdoğan'da yakalanan düzensiz göçmenlerden H.D.'nin sosyal medya hesabında Türk milleti ve devletini aşağılayıcı içerikler paylaştığı tespit edildi. H.D., gerekli işlemler için gözaltına alınırken, düzensiz göçmenleri çalıştıran iş yeri hakkında da hukuki süreç başlatıldı.