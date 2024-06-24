Türk futbolu, Portekiz ile oynanan son maçta acı bir gerçekle yüzleşti. A Milli Futbol Takımı, son 101 yılda Avrupa'nın önde gelen futbol ülkelerine karşı zorlu bir mücadele verdi ancak sadece 5 galibiyet alabildi. İngiltere, Portekiz, İtalya ve İspanya gibi ekol ülkelerine karşı resmi maçlarda galibiyet elde edemeyen Ay-Yıldızlılar, 54 karşılaşmada 38 kez mağlup oldu. Bu süreçte toplamda 126 gol yediler, maç başına ortalama 2.3 gol.

Türkiye'nin Ekol Ülkeler Karşısındaki İstatistikleri

Türkiye, futbol tarihinde Brezilya'ya üç kez resmi maçta rakip oldu ve sadece bir kez galip gelebildi. Arjantin ile ise hiç karşılaşma gerçekleşmedi. Ayrıca, 2002 Dünya Kupası'nda Türkiye, Brezilya'ya grup maçında 2-1, yarı finalde ise 1-0 yenilmişti. 2003 Konfederasyon Kupası'nda ise 2-2 berabere kalmışlardı.