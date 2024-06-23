Türk Mitolojisi, Oyun Dünyasında Yer Ediyor

Yerli oyun şirketi Shadowfall Studios imzasını taşıyan yapım, oyuncuları Türk mitolojisinin gizemli ve büyüleyici dünyasına sürüklüyor.

Erlik'in kızının kaderi

Oyunun hikayesi, ölüm tanrısı Erlik'in kızı olarak karşımıza çıkan isimsiz kahramanın etrafında dönüyor. Bu sürükleyici hikayede, kahramanımız kendi kaderini tayin etmek ve dengesizliği düzeltmek için mücadele ediyor.

Hibrit savaş sistemi ile yaratıcı dövüşler

The Nightscarred: Forgotten Gods, oyunculara benzersiz bir dövüş deneyimi sunuyor. Kendi büyülerini yaratma ve bunları hibrit bir savaş sisteminde kullanma imkanı veren oyun, her dövüşü farklı ve heyecanlı hale getiriyor.

Gizemli dünyayı keşfedin

Oyuncular, fizik tabanlı bulmacaları çözerek antik sırları keşfedecek, gizli yolları açacak ve maceralarında kendilerine yardımcı olacak güçleri ve taşları toplayacak.

Ahlaki seçimler sizi bekliyor

Maceraya kötü bir karakter olarak başlayacak olan kahramanımız, oyun boyunca yaptığı seçimler doğrultusunda ahlaki açıdan daha gri bir karaktere dönüşme fırsatı yakalıyor.

PlayStation, Xbox ve PC'de

The Nightscarred: Forgotten Gods, PS5, Xbox Series X/S ve PC platformlarında oyuncularla buluşmaya hazırlanıyor. Henüz resmi bir çıkış tarihi belirlenmese de yakın zamanda bir test sürümü başlatılması bekleniyor. The Nightscarred: Forgotten Gods, Türk mitolojisinden ilham alan ilk oyunlardan biri olma özelliğini taşıyor.