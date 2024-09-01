Rusya pazarı, son yıllarda Türk moda markaları için büyük bir cazibe merkezi haline geldi. Batılı markaların Ukrayna’daki askeri çatışmalar nedeniyle Rusya’dan çekilmesi, Türk markalarına önemli bir avantaj sağladı. 2022 yılının başında Rusya'da sadece 11 Türk moda markası bulunurken, bu sayı 2024 yılı bitmeden 24'e çıkması bekleniyor. Club, NetWork, Mudo ve Oxxo gibi tanınmış Türk markalarının Rusya pazarına girişi, bu büyümenin arkasındaki itici güçlerden biri oldu.

Rusya’daki yükseliş

Türk markalarının Rusya’da güçlü bir varlık göstermesi, özellikle Batılı markaların pazardan çekilmesiyle ivme kazandı. LC Waikiki, Colin’s, DeFacto ve Koton gibi büyük markalar, bu süreçte mağaza sayılarını önemli ölçüde artırarak Rusya pazarındaki etkinliklerini güçlendirdiler.

LC Waikiki: Son 12 ayda Rusya'da 28 yeni mağaza açtı ve ülkede toplamda 37 satış noktasına ulaştı.

Colin’s: 2022 ve 2023 yıllarında toplamda 21 yeni mağaza açarak perakende noktalarının sayısını 193'e çıkardı.

Türk markalarının başarısı yalnızca fiziksel mağazalarla sınırlı değil. Ozon ve Wildberries gibi Rusya'nın önde gelen e-ticaret platformlarında da Türk markalarına olan talep hızla artıyor. 2024 yılının ilk yarısında, Ozon'da Türk markalarının sayısı %40 artarken, bu markalara olan siparişler de 1,5 katına çıktı.

Türk markalarının Rusya’daki hızlı yükselişi, yerel Rus markalarıyla rekabeti de beraberinde getirdi. Özellikle İpekyol ve Twist gibi bazı Türk markaları, Rusya pazarındaki yerel markalar karşısında zorluklar yaşadı. Kommersant gazetesine göre, bu markalar yerel rekabet nedeniyle açılışlarından bir yıl sonra Rusya'daki mağazalarını kapatmak zorunda kaldılar.