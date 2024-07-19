İngiltere'deki Cranfield Üniversitesi'nde eğitim gören iki Türk mühendis, geliştirdikleri yapay zeka teknolojisi sayesinde F-16 savaş uçaklarını otonom olarak uçurabilmeyi başardı. Bu çığır açıcı teknoloji, yapay zekanın havacılık alanındaki potansiyelini gözler önüne seriyor.

Yapay zeka pilotu, F-16'yı 'it dalaşı'na' soktu

Türk mühendislerin geliştirdiği yapay zeka destekli yardımcı pilot, F-16 savaş uçaklarını sadece uçurmakla kalmıyor, aynı zamanda simülasyon ortamında it dalaşlarına da sokarak savaş tekniklerini öğrenebiliyor. Bu gelişme, yapay zekanın askeri havacılıkta kullanımı açısından önemli bir adım olarak görülüyor.

Amaç: Pilotların bilgi yükünü azaltmak

Emre Saldıran ve Mevlüt Uzun, bu teknolojiyi geliştirirken temel amaçlarının savaş pilotlarının maruz kaldığı aşırı bilgi yükünü azaltmak olduğunu belirtiyor. Yapay zeka pilotu, pilotların iş yükünü hafifleterek onların daha kritik görevlere odaklanmasını sağlayabilir.

"Yapay zeka milyonlarca hata yaptı"

Mühendis Mevlüt Uzun, BBC'ye verdiği röportajda yapay zekanın insan pilotları yenebilmesi için daha fazla geliştirilmesi gerektiğini ifade etti. Uzun, yapay zekanın öğrenme sürecinde milyonlarca hata yaptığını ve bu hatalardan ders çıkararak geliştiğini belirtti.

Türkiye'nin gururu olan mühendisler

Emre Saldıran ve Mevlüt Uzun'un bu başarısı, Türkiye'nin teknoloji alanındaki potansiyelini bir kez daha gözler önüne seriyor. İki Türk mühendisin geliştirdiği bu çığır açıcı teknoloji, havacılık ve yapay zeka alanında yeni ufuklar açabilir.