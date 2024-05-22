Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan’ın himayesinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın düzenlediği “Asırlık Tariflerle Türk Mutfağı” kitabından ilham alan Türk Mutfağı Haftası etkinliğine katıldı.

Çanakkale Valiliği himayesinde düzenlenen kahvaltı programına, Vali İlhami Aktaş’ın yanı sıra Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Çanakkale Belediye Başkan Vekili Metin Değirmeci, ve birçok ileri düzey yönetici ve davetli katıldı.

Türkiye genelinde ve uluslararası alanda dikkat çeken etkinliklerle kutlanan Türk Mutfağı Haftası kapsamında, Anadolu Hamidiye Tabyası'nda bir restoranda düzenlenen kahvaltı etkinliğinde, Ezine peyniri, Geyikli nohut ekmeği ve Çanakkale'de üretilen zeytin, bal, kaymak ve salça gibi yöresel ürünler sergilendi.

Vali Aktaş, şeflerden yöresel ürünler hakkında bilgi aldıktan sonra, Çanakkale’nin zengin gastronomisiyle öne çıkan kahvaltıya katılmaktan mutluluk duyduğunu ifade ederek, gastronomiye katkı sağlayan herkese teşekkür etti.

Etkinlik, yöresel ikramların tadımının ardından sona erdi.

