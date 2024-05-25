21-27 Mayıs tarihleri arasındaki Türk Mutfağı Haftası'nda, Bornovalılar Mutfak Atölyesi'nde atölyelere katılarak Türk mutfağının geleneksel tatlılarından kalburabastı ve şekerpare yapmayı öğrendi.

Atölyelerde, Bornova Belediyesi'nin alanlarında uzman eğitmenleri kursiyerlere kalburabastı ve şekerpare yapımının inceliklerini anlattı. Eğitimde kursiyerler, geleneksel yöntemlerle ve atıksız bir şekilde tatlıları yapmanın püf noktalarını öğrendi. Fırınlama ve şerbetleme aşamalarını da kendi elleriyle gerçekleştiren kursiyerler, lezzetli tatlıları sunuma hazır hale getirdi.

Bu yılki Türk Mutfağı Haftası'nın teması "Sürdürülebilir Türk Mutfağı: Sağlıklı, Geleneksel, Atıksız" olarak belirlenmişti. Atölyelerde de bu temaya uygun olarak kursiyerlere bilgiler verildi ve atıksız tarifler uygulamalı olarak gösterildi.

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, geleneksel yemek kültürünün yaşatılmasının önemine dikkat çekerek Mutfak Atölyesi'nin önemini vurguladı: "Mutfak Atölyesi'nde verilen eğitimler ile kendi kültürümüze ait, kadim bilgilerle oluşturulan yemeklerimizi ve tatlılarımızı aslını koruyarak gelecek nesillere aktarma imkanına kavuşuyoruz. Tüm Bornovalıları önümüzdeki süreçte gerçekleşecek kurslarımızdan yararlanmaya davet ediyorum" dedi.