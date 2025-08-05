Türk müziğinin efsanevi ismi Selçuk Alagöz, uzun süredir mücadele ettiği sağlık sorunlarına yenik düştü. Yüksek tansiyon ve kalp ritim bozukluğu nedeniyle bir süredir yoğun bakımda tedavi gören 81 yaşındaki sanatçı, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Bodrum’da fenalaşarak hastaneye kaldırılan Selçuk Alagöz’ün bir süre yoğun bakım ünitesinde takip edildiği, kalbinin kısa süreliğine durduğu ve yeniden çalıştırıldığı öğrenilmişti. Ancak ilerleyen günlerde sağlık durumu kötüleşen Alagöz, sanat camiasını ve hayranlarını yasa boğan haberle yaşamını yitirdi. Ölüm haberini ilk olarak Film-San Vakfı kamuoyuna duyurdu.

Türk pop müziğine damga vurdu

Kariyerine kardeşi Rana Alagöz ile birlikte attığı müzikal adımlarla başlayan sanatçı, “Malabadi Köprüsü”, “Ateş Bacayı Sarmış” ve “Deliyim Seviyorum” gibi eserlerle Türk pop müziğine damga vurmuştu.

80 farklı dilde seslendirdiği şarkılarla Guinness rekorlarına yaklaşan bir başarıya imza atan Alagöz, aynı zamanda 3 altın plak ödülünün de sahibiydi. Çok yönlü müzik anlayışı, güçlü sahne performansı ve besteciliğiyle hem Türkiye’de hem de uluslararası platformlarda geniş bir dinleyici kitlesi kazandı.

Müzik dünyasında derin izler bırakan Selçuk Alagöz’ün cenaze töreniyle ilgili detayların önümüzdeki günlerde ailesi tarafından paylaşılması bekleniyor.