18 Mayıs 1982'de İzmir'de doğan Fide Köksal, Türk müziğinin parlayan yıldızlarından biridir. Marmara Üniversitesi'nde İngilizce Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler eğitimini tamamladıktan sonra, İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı'nda müzik eğitimi alarak sanat kariyerinde sağlam bir temel oluşturdu.

Müzik kariyerinin başlangıcı

Fide Köksal’ın müzik kariyeri, 2006 yılında Yunanistan'ın Antena televizyonu tarafından düzenlenen bir müzik yarışmasıyla başladı. Türkiye'yi temsil eden Köksal, Atina'daki performansıyla Yunan dinleyicilerin beğenisini kazanarak Yunanistan'da tanınmaya başladı ve burada bir turneye davet edilerek önemli bir adım attı.

Eşsiz bir müzik tarzı geliştirdi

Fide Köksal, Türk ve Yunan müziklerini harmanlayan eşsiz bir tarz geliştirdi. İki kültürü bir araya getirerek dinleyicilere unutulmaz bir müzik deneyimi sunuyor. Panos Kiamos gibi ünlü Yunan sanatçılarla sahne alarak Yunan müzik sahnesinde kendine sağlam bir yer edindi. Yunan kültürüne olan bağlılığını ve saygısını, Yunanca öğrenerek gösterdi.

Hedef: İki ülke arasında dostluk köprüsü kurmak

Fide Köksal, Türk ve Yunan kültürlerini tanıtacak belgesel tarzı bir proje üzerinde çalışmayı planlıyor. Müziğin yanı sıra kültürel projelere de ağırlık vermeyi hedefleyen Köksal, iki kültür arasında dostluk köprüleri kurmayı amaçlıyor. Bu hedef doğrultusunda, her iki ülkenin şarkılarını, danslarını ve yemeklerini tanıtacak projeler geliştirmeyi planlıyor.

Aile ve özel hayatı

Köksal, 2012 yılında Yunan müzisyen ve orkestra şefi Nassos Sopilis ile evlendi. Düğünleri İzmir’in Torbalı ilçesindeki Aksan Petrol Dinlenme Tesisleri'nde gerçekleştirildi. Nikah törenini Dikili Belediye Başkanı Osman Özgüven kıydı ve şahitliklerini çocukluk arkadaşları Bengü Gökçek ile Yorgos Roombos yaptı. Çiftin Artemis adında bir kız çocukları bulunmaktadır.