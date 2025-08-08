Türk müziğinin unutulmaz seslerinden Saadet Sun, hayatını kaybetti. 1970’li yıllarda seslendirdiği eserlerle hafızalara kazınan Sun’un ölüm haberini, sanat dünyasındaki yakın dostu Işıl Yücesoy sosyal medya üzerinden paylaştı.

1970’li yıllarda sahneye adım atan ve kısa sürede güçlü sesi, kendine has yorumuyla büyük bir hayran kitlesine ulaşan Saadet Sun, sanat dünyasını yasa boğdu. Sun’un vefatını, yakın dostu ve usta sanatçı Işıl Yücesoy duygusal sözlerle duyurdu.

Yücesoy, yaptığı paylaşımda “Ah be canım dostum… Nasıl yüreğimi yaktın da gittin bilemezsin. Nasıl iyi bir sanatçıyı, nasıl iyi bir insanı kaybettik. Hiç unutulmayacaksın. Başımız sağ olsun” ifadelerine yer verdi.

1990 yılında sahnelere veda eden Saadet Sun, müzikle olan bağını hiçbir zaman koparmadı. Yıllar içinde çeşitli nostaljik projelerde yer alarak sevenleriyle yeniden buluştu. Sanatçının vefatı, onu tanıyanlar ve müzikseverler arasında derin bir üzüntü yarattı.