İSTANBUL (AA) - Türk öğrenciler, Huawei ICT Competition 2023-2024 Küresel Finali'nden ödülle döndü.



Şirketten yapılan açıklamaya göre, yarışmanın küresel finali 26 Mayıs'ta Shenzhen'de gerçekleştirildi.



Bu kapsamda, 49 farklı ülke ve bölgeden 470'ten fazla yarışmacıdan oluşan 160'tan fazla takım, ulusal ve bölgesel elemeleri geçerek küresel finale ulaştı.

Türk üniversite öğrencileri, yarışmada sergiledikleri performansla öne çıktı ve bilişim alanındaki yeteneklerini uluslararası arenada bir kez daha sergiledi.

Yarışmaya Türkiye'den katılan üç takım da organizasyondan ödülle dönmeyi başardı. MEF Üniversitesi Edusyntech takımı İnovasyon Track Özel Ödülü'nün, Erzurum Teknik Üniversitesi Computing Track ve Yalova Üniversitesi Bulut Track takımları da üçüncülük ödüllerinin sahibi oldu. Takımlara ödülleri, Türkiye'nin Guangzhou Başkonsolosu Kaan Başkurt tarafından verildi.

Yarışma kapsamında ayrıca, aralarında Yalova Üniversitesinin de bulunduğu üç öğretim üyesi, "Avrupa Bölgesi'nin En Değerli Öğretim Elemanı (MVI)" olarak seçildi.

- "Bilişim teknolojisi geleceğin teknolojisidir"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye'nin Guangzhou Başkonsolosu Kaan Başkurt, başarılı Türk takımlarını aldıkları sonuçlardan dolayı tebrik ederek, şunları kaydetti:

"Bilişim teknolojisi geleceğin teknolojisidir. Genç öğrencilere tavsiyem, öğrenmeye açık ve keşfetmeye cesaretli olmaları, ufuklarını genişletmeleri. Huawei gibi şirketlerin sunduğu değerli fırsatları değerlendirerek bu tür yarışmalara katılmaya devam edin. Türk öğrenci ekibini bu önemli etkinliğe katılmaya davet ettiği ve organize ettiği için Huawei'ye teşekkür ederim. Türkiye'de sürekli yatırım yapan en büyük Çinli şirketlerden biri olan Huawei ile işbirliğimizi sürdüreceğiz."

Huawei Stratejik Araştırma Enstitüsü Başkanı Zhou Hong da "Dijitalleşmenin getirdiği faydalardan herkesin gerçek anlamda yararlanabilmesi için, dijital teknolojilerin herkese erişilebilir olmasını sağlamanın hayati öneme sahip olduğuna inanıyoruz." ifadesini kullandı.

Huawei ICT Strateji ve İş Geliştirme Departmanı Başkanı Ritchie Peng de bilişimin akıllı dünyanın temel taşı olduğunu vurgulayarak, "Huawei ICT Competition aracılığıyla öğrencilere, rekabet edip fikir alışverişinde bulunabilecekleri küresel bir platform sağlamayı amaçlıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.