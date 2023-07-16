Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Japonya'nın Chiba kentinde düzenlenen ve 112 ülkeden 623 öğrencinin yarıştığı 64'ncü Uluslararası Matematik Olimpiyatı'nda Türkiye'yi temsil eden Mehmet Can Baştemir, altın madalya kazandı. Barış Koyuncu, Şevket Onur Yılmaz, Melek Güngör, Serdağ Bozdağ ve Hakan Gündoğan ise gümüş madalyanın sahibi oldu. Birleşik Arap Emirlikleri'nin Al Ain şehrinde düzenlenen ve 80 ülkeden 320 öğrencinin katıldığı 34'üncü Uluslararası Biyoloji Olimpiyatı'nda ise Türkiye adına yarışan Halil Eren Uyar, Erdem Yamalıoğlu, Tolga Tabanlı gümüş; Kerem Aydın da bronz madalya kazandı. Türk öğrenciler uluslararası matematik olimpiyatlarından 1 altın ve 5 gümüş; uluslararası biyoloji olimpiyatlarından ise 3 gümüş ve 1 bronz olmak üzere toplamda 10 madalya ile Türkiye'ye döndü.



'OLİMPİYAT TARİHİMİZDEKİ EN İYİ İKİNCİ BAŞARI'



Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Öğrencilerimiz, matematikte tarihi bir başarıya imza atarak ülkemizi 112 ülke arasında 8'inci sıraya yükseltti. Bu sonuçlarla olimpiyat tarihimizdeki en iyi ikinci başarımızı elde ettik. Gençlerimiz, biyoloji olimpiyatında da çok iyi mücadele ettiler. Türkiye Yüzyılında, geleceğin bilim insanları olarak gördüğümüz gençlerimiz emeklerimizi boşa çıkarmıyor. Son dönemlerde uluslararası arenada artan bu başarı grafiği, bilimle yoğrulan gençlerimizin emeklerinin birer nişanesi. Bizler, Milli Teknoloji Hamlesi vizyonumuzdan hareketle gençlerimize her alanda destek olmayı sürdüreceğiz" dedi.

TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal ise şunları kaydetti:



"Her iki olimpiyatta da ülkemizi temsil eden geleceğin bilim insanı adayı öğrencilerimizi tebrik ediyoruz. Olimpiyatlara katılan tüm öğrencilerimize, öğretmenlerine, başta komite başkanlarımız olmak üzere eğitimlerde görev alan tüm akademisyenlere teşekkür ediyoruz."