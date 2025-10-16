2025 Henley Pasaport Endeksi açıklandı. Türkiye Cumhuriyeti pasaportu, 113 ülkeye vizesiz giriş hakkıyla 102’nci sıraya gerileyerek son yılların en düşük seviyesini gördü.

Türkiye pasaportu 2025’te iki basamak geriledi

Dünyanın en güçlü pasaportlarını sıralayan Henley Pasaport Endeksi 2025 açıklandı. Türkiye Cumhuriyeti pasaportu, 113 ülke ve destinasyona vizesiz giriş hakkı sağlayarak 199 ülke arasında 102’nci sıraya geriledi. Bu sonuçla Türkiye, son yılların en düşük seviyesine inmiş oldu.

Türkiye’nin pasaport gücü zayıfladı

Henley & Partners tarafından, Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA) verileriyle hazırlanan endeks, ülkelerin vatandaşlarının kaç ülkeye vizesiz veya varışta vizeyle girebildiğini ölçüyor.

DW Türkçe’nin haberine göre Türkiye, 2023 ve 2024 yıllarında 94’üncü sırada yer alırken 2025’te sekiz basamak gerileyerek 102’nci sıraya düştü.

Ayrıca, vizesiz erişim sayısına sahip ülkeler arasında yoğunluk olması nedeniyle Türkiye teknik olarak 51’inci sırada görünse de ülke bazlı değerlendirmede 102’nci sırada konumlandırıldı.

Singapur zirvede, ABD listede geriledi

2025 endeksinde Singapur, 193 ülkeye vizesiz seyahat imkânı sağlayarak dünyanın en güçlü pasaportu unvanını korudu.

ABD, tarihî bir düşüş yaşayarak ilk kez ilk 10 dışında kaldı ve 38’inci sıraya geriledi.

Listenin en sonunda ise yalnızca 24 ülkeye vizesiz giriş hakkı tanıyan Afganistan pasaportu yer aldı.

Uluslararası seyahat ve göç uzmanları, Türkiye’nin pasaport sıralamasındaki gerilemenin nedenlerini; diplomatik ilişkilerdeki zayıflama, vize politikalarındaki karşılıklılık sorunları ve Schengen ülkeleriyle yaşanan vize krizlerine bağlıyor.

Ayrıca, Türkiye’nin 2026 yılına kadar vizesiz giriş anlaşmalarını artırmaya yönelik yeni diplomatik adımlar atması bekleniyor.