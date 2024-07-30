Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında, Yunanistan sahil güvenlik unsurlarınca Türk karasularına geri itilen 25 düzensiz göçmen, Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.
25 düzensiz göçmen kurtarıldı
Marmaris açıklarında can salı içinde çok sayıda düzensiz göçmenin bulunduğu ihbarı üzerine Türk Sahil Güvenlik ekipleri harekete geçti. Bölgeye kurtarma botları sevk edilerek, Yunan sahil güvenlik unsurlarınca Türk karasularına geri itilen ve açık denizde sürüklenen 25 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Kaynak: İHA