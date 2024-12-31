Türk sanat müziğinin unutulmaz isimlerinden biri olan Gönül Akkor, 82 yaşında hayatını kaybetti. Müzik dünyasında "Aşkın Kanunu" gibi eserleriyle hafızalara kazınan Akkor'un vefatı, sanat camiasını derin bir üzüntüye boğdu.

Gönül Akkor, 1942 yılında İstanbul'da dünyaya geldi ve güçlü sesiyle Türk sanat müziği tarihinde önemli bir yer edindi. Müzik kariyerine genç yaşlarda başlayan Akkor, özellikle 1960'lı ve 1970'li yıllarda büyük bir çıkış yakalamış, "Assolist" unvanı ile tanınmıştı. Sahne performansları, albümleri ve klasik Türk müziği eserlerini başarıyla seslendirmesiyle tanınan Akkor, çok sayıda ödül kazanmış ve geniş bir hayran kitlesi edinmişti.

Akkor'un ölümü, tedavi gördüğü hastanede gerçekleşti. Ölüm haberini müzisyen ve oyuncu Melike Demirağ, sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu. Demirağ, Instagram'dan yaptığı paylaşımda, "Canım Gönül Akkor geçti bu alemden" ifadelerini kullandı.