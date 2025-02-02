Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü sahibi, kaligrafi sanatçısı, ressam ve gazeteci Etem Çalışkan, İstanbul’da düzenlenen cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlandı. Ders kitaplarında yer alan Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi ve İstiklal Marşı’nı el yazısıyla yazmasıyla tanınan, meşhur Atatürk portresinin çizeri ve Atatürk'ün imzasını stilize eden usta sanatçı için Levent Afet Yolal Camisi’nde cenaze namazı kılındı.

Sanat ve akademi dünyası cenazeye katıldı

97 yaşında hayata veda eden Çalışkan’ın cenazesine ailesi ve yakınlarının yanı sıra sanat ve akademi camiasından birçok isim katıldı. Kılınan namazın ardından Çalışkan’ın naaşı, defnedilmek üzere memleketi Mersin'e gönderildi.

"Hatırası hiçbir zaman unutulmayacak"

Cenazeye katılan gazeteci Mehmet Nuri Yardım, Çalışkan'ın çok yönlü bir sanatçı ve örnek bir kişilik olduğunu vurgulayarak şunları söyledi:

"Etem Çalışkan, ömrünü Türk sanatına ve abide şahsiyetlere adamış bir insandı. Kur'an-ı Kerim'i baştan sona kaligrafiyle yeni bir tarzda yazdı. Gençlere örnek olan bir sanatkardı. Yahya Kemal'in deyimiyle 'kökü mazide olan bir ati'ydi. Geçmişin güzelliklerini bugüne taşıdı ve hatırası hiçbir zaman unutulmayacak."

Yardım ayrıca Çalışkan’ın son yıllarında gençlere kurslar vererek sanatı sevdirmeye devam ettiğini belirterek, "Onun açtığı sanat yolunda ilerleyen gençler geleceğe kalıcı eserler bırakacaklar. Yeni Etem Çalışkanlar yetişmesi en büyük dileğimizdir," dedi.

"Bu insanlar kolay kolay yetişmez"

Çalışkan’ın çalışma arkadaşlarından gazeteci Seraceddin Zıddıoğlu ise sanatçının titiz ve özverili çalışmalarını hatırlatarak, "Atatürk resmini yapmak bir buçuk ay sürdü. O resmi yaparken yanına gider izlerdik. Keşke gençler de onu çalışırken görseydi," ifadelerini kullandı.

Gazeteci Metin Özyıldırım ise Çalışkan’ın karakalem sanatındaki ustalığına dikkat çekerek, "Atatürk ressamı olarak tanınırdı. Çok güzel dostluklar edindi. Ölümün güzeli olmaz ama maalesef o güzel olmayan şeyi yaşadık. Bu insanlar kolay kolay yetişmez," şeklinde konuştu.