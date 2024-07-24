Türkiye'nin Ege Denizi'ne konuşlanan savaş gemileri, Yunanistan ile arasında yeni bir gerilim dalgasına yol açtı. Yunan medyası ve yetkililer, durumu yakından takip ediyor.

Türkiye'nin Ege Denizi'nde savaş gemilerini konuşlandırması, Ankara-Atina ilişkilerinde tansiyonun yükselmesine sebep oldu. Yunan Kathimerini gazetesi, Türk gemilerinin bölgede faaliyet göstermesinin gerilimi artırdığını rapor etti.

İki ülke arasında tansiyonun düşürülmesi için diplomatik görüşmeler sürüyor. Yunanistan hükümeti, Türk gemilerinin faaliyetlerinin kontrol altına alınması ve olası bir olayın önlenmesi için çaba gösteriyor.

Aynı dönemde, Girit ile Güney Kıbrıs arasında denizaltı kablosu döşeme çalışmaları yapan İtalyan Ievoli Relume gemisi de bölgede faaliyet gösteriyor. Bu durum, bölgedeki stratejik dinamikleri değiştirebilecek nitelikte.

Geçtiğimiz günlerde Yunanistan Sağlık Bakanı Adonis Georgiadis'in Türkiye'ye yönelik sert sözleri, Ankara-Atina ilişkilerini daha da gerdi. Türkiye Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in cevabı ise gerilimi daha da artırdı.