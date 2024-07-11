Kemal ALTAN

Türk savaş sanatları Bagatur, 7'den 77'ye her yaş grubundan insanın ilgisini çekmeye devam ediyor. Dünya genelinde 32 ülkede, ay yıldızlı sancağımızı gururla dalgalandıran Bagatur, gençlere Türk kültürünü ve tarih bilincini aşılıyor. Bagatur'un vizyonu, Türk kültürünü ve tarihini benimseyen, bu değerleri yaşayan, öğreten, üretken ve yaratıcı bireyler yetiştirmektir.

Geleceğe tarih bilinci ile yürümek

Bagatur, bilimsel düşünceyi ön planda tutarak, kültür ve ananelerimizin ışığında dünyaya örnek olacak nitelikte yetenekli, disiplinli ve sorumluluk bilincine sahip ahlaklı bireyler yetiştirmeyi hedefliyor. Türk savaş sanatlarını bir araç olarak kullanarak, Türk kültürünü, tarihini, gelenek ve göreneklerini dünya sahnesine taşıyor.

Kadim geleneklerle modern sporun buluşması

Bagatur, kültürümüzün bir parçası olarak, tarihsel kodlarımızdan kopmadan kadim gelenekleri yaşatmayı ve bu kazanımlarla bireyleri nitelikli hale getirmeyi amaçlar. Bagatur’un aktif etkinlikleri, tarihimizde olduğu gibi yaz aylarında gerçekleştirilir. Bu dönem, "Ruz-i Hızır" günleri olarak adlandırılır ve yarışmalar, müsabakalar, kamplar, seminerler bu zamana denk getirilir. Kış ayları ise fiziksel ve ruhsal hazırlık dönemidir.

Spor ve eğitim bir arada

Bagatur alpleri, sadece öğrenciler değil, aynı zamanda sporcu kimliklerine de sahiptirler. Bu kimlik, onlara yeni sorumluluklar ve kazanımlar getirir. Alpler, Türk tarihi boyunca kahramanlık ve fedakarlıkla taçlandırılmış bir geçmişe sahip olmanın bilinciyle, doğaya ve vatana karşı sorumluluklarını öğrenirler. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ve şehitlerimizin örnekliğiyle, alplerimiz vatan, millet ve bayrak sevgisi ile yetiştirilir.

Doğa ve vatan sevgisi ile yetişen Alpler

Alpler, doğaya karşı sorumluluk bilinciyle yetiştirilirken, sporun yanı sıra, iyi insanlar olarak da toplumda yerlerini alırlar. Bu misyon doğrultusunda, Bagatur'un kapıları tüm vatandaşlara açıktır.

Bagatur’un çağrısı: "Geleceği birlikte inşa edelim"

Bagatur’un kurucusu Kağan Hüseyin Yabir, "Türk savaş sanatı Bagatur, kültürümüzün bir parçasıdır. Tarihsel kodlardan kopmadan, kadim gelenekleri yaşatma ve kazanımları ile bireyleri nitelikli kılma gayretini taşır. Tüm vatandaşlarımızı bu eşsiz deneyimi yaşamaya davet ediyoruz" dedi.