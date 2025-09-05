Türk savunma sanayii şirketleri, 2024’te hem toplam gelirlerini hem de Avrupa’daki pazar paylarını artırmayı başardı. “Defense News Top 100” listesine giren Türkiye’den 5 şirket, toplam 10 milyar 723 milyon dolar gelir elde ederek yüksek büyüme oranlarıyla dikkat çekti.
Avrupa’da savunma gelirleri
-
Avrupa merkezli 34 şirketin toplam savunma geliri 2024’te 158,87 milyar dolara ulaştı.
-
2023 yılı geliri: 133,34 milyar dolar → %19,15 artış.
-
En fazla gelir: Birleşik Krallık (47,75 milyar dolar, %13,90 artış) ve Fransa (35,38 milyar dolar, %27,50 artış).
-
Toplam gelirin yaklaşık %52’si Birleşik Krallık ve Fransa’ya ait.
-
Türkiye’den 5 şirket: %28,02 artışla 10,723 milyar dolar.
Türk şirketlerinin performansı
|Şirket
|Avrupa Listesindeki Sıra
|2024 Geliri (Milyon $)
|Gelir Artışı (%)
|ASELSAN
|14
|3.541
|—
|Türk Havacılık ve Uzay Sanayii
|15
|—
|—
|Roketsan
|24
|—
|—
|ASFAT
|26
|1.276
|100,33
|Makine ve Kimya Endüstrisi AŞ
|27
|—
|—
-
ASFAT, Avrupa şirketleri arasında en yüksek gelir artışına ulaştı.
-
ASELSAN, Avrupa’da Türkiye’yi temsil eden en üst sıradaki şirket oldu.
Avrupa şirketleri bazında öne çıkanlar
-
Birleşik Krallık: BAE Systems, 32,26 milyar dolar
-
Fransa: Thales, %50,10 artış
-
İtalya: Leonardo
-
Lüksemburg: SES S.A, %93,70 artış
-
Polonya: Polish Armaments Group, %58,36 artış
-
Almanya: Rheinmetall AG, %50,08 artış