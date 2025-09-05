Türk savunma sanayii şirketleri, 2024’te hem toplam gelirlerini hem de Avrupa’daki pazar paylarını artırmayı başardı. “Defense News Top 100” listesine giren Türkiye’den 5 şirket, toplam 10 milyar 723 milyon dolar gelir elde ederek yüksek büyüme oranlarıyla dikkat çekti.

Avrupa’da savunma gelirleri

  • Avrupa merkezli 34 şirketin toplam savunma geliri 2024’te 158,87 milyar dolara ulaştı.

  • 2023 yılı geliri: 133,34 milyar dolar → %19,15 artış.

  • En fazla gelir: Birleşik Krallık (47,75 milyar dolar, %13,90 artış) ve Fransa (35,38 milyar dolar, %27,50 artış).

  • Toplam gelirin yaklaşık %52’si Birleşik Krallık ve Fransa’ya ait.

  • Türkiye’den 5 şirket: %28,02 artışla 10,723 milyar dolar.

Türk şirketlerinin performansı

Şirket Avrupa Listesindeki Sıra 2024 Geliri (Milyon $) Gelir Artışı (%)
ASELSAN 14 3.541
Türk Havacılık ve Uzay Sanayii 15
Roketsan 24
ASFAT 26 1.276 100,33
Makine ve Kimya Endüstrisi AŞ 27

  • ASFAT, Avrupa şirketleri arasında en yüksek gelir artışına ulaştı.

  • ASELSAN, Avrupa’da Türkiye’yi temsil eden en üst sıradaki şirket oldu.

Avrupa şirketleri bazında öne çıkanlar

