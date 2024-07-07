Türkiye'nin terörle mücadelesi kararlılıkla sürerken, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından yapılan son operasyonlarda, Irak'ın Kandil bölgesinde 2 PKK'lı terörist ile Suriye'nin Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde 3 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.



Irak'ın Kandil bölgesinde Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda, PKK'ya mensup 2 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi. Suriye'nin Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde ise 3 PKK/YPG'li teröristin Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından imha edildiği açıklandı.

Milli Savunma Bakanlığı yetkilileri, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terör örgütlerine karşı operasyonlarını kararlılıkla sürdürdüğünü vurgulayarak, bölgedeki huzur ve güvenliğin sağlanması için çalışmaların devam edeceğini belirtti. Türkiye'nin sınır ötesinde terörle mücadelesinin uluslararası ilişkilerdeki yansımaları üzerinde de duruldu. Operasyonların, bölgenin istikrarına katkı sağlamaya yönelik olduğu ifade edildi.