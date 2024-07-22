Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Irak’ın kuzeyindeki Asos bölgesinde ve Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde gerçekleştirdiği operasyonlarda toplamda 7 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
MSB'nin açıklamasında, "Öngörülemez, Alışılmadık, Süratli ve Sürekli Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki Asos bölgesinde tespit ettiği 3 PKK’lı terörist ile Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerindeki 4 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi" ifadeleri yer aldı.