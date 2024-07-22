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MSB'nin açıklamasında, "Öngörülemez, Alışılmadık, Süratli ve Sürekli Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki Asos bölgesinde tespit ettiği 3 PKK ’lı terörist ile Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerindeki 4 PKK/ YPG ’li teröristi etkisiz hâle getirdi" ifadeleri yer aldı.

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