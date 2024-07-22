Didim'de uyuşturucu kullanıcılarına operasyon Didim'de uyuşturucu kullanıcılarına operasyon

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Irak’ın kuzeyindeki Asos bölgesinde ve Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde gerçekleştirdiği operasyonlarda toplamda 7 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

MSB'nin açıklamasında, "Öngörülemez, Alışılmadık, Süratli ve Sürekli Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki Asos bölgesinde tespit ettiği 3 PKK’lı terörist ile Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerindeki 4 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi" ifadeleri yer aldı. 