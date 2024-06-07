1. Kış Uykusu

Eski bir tiyatro oyuncusu olan Aydın'ın, Anadolu bozkırlarının ortasında, adeta bir kışuykusuna yatmış gibi görünen ıssız bir mekanda, kendisiyle, hayalleriyle, sevdikleri ve taşrayla kurduğu ve düşe kalka sürdürmeye çalıştığı ilişkilerini konu alıyor.

2. Masumiyet

Basmane'deki izbe bir pansiyonda hayatları kesişen; güçlü bir seks işçisi olan Uğur, ona saplantılı bir adam olan Bekir, annesinin hamileyken yediği dayaktan dolayı sağır ve dilsiz doğan Çilem ve hapisten yeni çıkmış amaçsız biri olan Yusuf etrafında gelişen olaylar.

3. Gemide

Bir hayat kadınını kaçırıp gemilerine getiren dört denizcinin hikayesidir. Tekinsiz Laleli gecesini saymazsak tüm film boğaz açıklarında demirlemiş bir gemide geçer.

4. Her Şey Çok Güzel Olacak

Nuri, gereksiz yere karıştığı bir kavga sırasında üç yıldır görmediği kardeşi Altan ile karşılaşır. Bu rastlantı; aradan geçen bunca zamandan sonra bu iki kardeş için sürpriz olmuştur.

5. Yol

Yarı açık cezaevinden bir haftalığına izine çıkmış beş mahkumun yol hikayesidir.

6. Pardon

Üç yakın arkadaşın talihsiz hayatlarının hikayesi. Sıradan birer vatandaş olan üç kafadarın yaşamı, içlerinden birinin bir hatası yüzünden tamamen değişecektir.

7. Vizontele

1974 yılının başlarında Hakkâri'ye televizyon gelmesini anlatmaktadır. Burası, her şeyin haberinin en son ulaştığı yerlerden birisidir.

8. Kelebeğin Rüyası

1940'lı yıllarda Zonguldak'ta yaşamış ve genç yaşta hayatını kaybeden iki Türk şairi, Rüştü Onur ve Muzaffer Tayyip Uslaner'in hayat hikayelerini konu alır.

9. Kabadayı

Yılların tecrübesiyle gayrı-meşru bir meslek olan kabadayılıkta, kendi etik çerçevesiyle ayrıksı bir yerde durmaktadır. Tüm camiasında iyi tanınan bir adam olan Ali Osman, ezilenleri korumaya yönelik bir genel tavır takınmıştır.

10. Selvi Boylum Al Yazmalım

Köylü kızı Asya ile kamyon şoforü İlyas'ın dağlarda başlayıp, daha sonrasında kısa bir süre mutlu bir evliliğe dönüşen aşkı anlatılmaktadır.

11. Züğürt Ağa

Bir köy ağasının köyünde itibarını kaybetmesi ve beraberinde İstanbul'a yapmış olduğu göç ve sosyoekonomik durumunu mizahi açıdan değerlendirilmesi konu ediliyor.

12. Kibar Feyzo

Feyzo askerden döndükten sonra Gülo’ya talip olur. Köyde Gülo’ya başka talipler olduğu için babası başlık parasını açık arttırmaya koyar. Ve on bin peşin, on bin senet karşılığı Gülo, Feyzo’nun üstünde kalır.

13. Eşkiya

35 yıl önce Cudi dağlarında bir grup eşkıya jandarma tarafından yakalanır. 35 yıl içinde eşkıyaların hepsi ya hastalıktan ya da bölgedeki hesaplaşmalardan ötürü can vermiştir. Biri dışında…

14. Devrim Arabaları

Cumhurbaşkanlığı konutunda verilen davette işadamları, gazeteciler ve darbe erkanı ülke kalkınmasını tartışırlar.

15. Gönül Yarası

Nazım Bey, Dünya'yı her gün işe götürüp getirmeye başlar. Ancak, bir gün Dünya'nın eski kocası pavyonu basar. Nazım öğretmende bu durumu görüp Dünya'ya ve küçük kızına sahip çıkar.

16. Yaşamın Kıyısında

Almanya ve Türkiye arasında gidip gelen, iki toplumun bireyleri arasındaki kültürel alışverişleri yansıtan, aile içi kuşak çatışmalarını, ölümün hayatlarımızdaki yerini, kimlik arayışlarını ve Türkiye'nin politik görünümünü irdeleyen bir hikâye anlatıyor.

17. Bir Zamanlar Anadolu'da

Nuri Bilge Ceylan, son filmiyle kentsel kaygılarını bir kenara bırakıp, tekrar taşranın sıkıntılı dünyasına ama bu sefer bir cinayethikayesinin gerilimi ile dönüyor.

18. Ağır Roman

Kolera Sokağı'nda ilginç olaylar yaşanmaktadır. Arap Sado, sokaktaki egemenliğini ailenin küçük oğlu Salih'e bırakır. Ancak Salih bu görev için henüz hazır değildir. Metropolün arka sokaklarından birinde yaşanan bu karmaşada Salih,Tina'ya aşık olur.

19. Av Mevsimi

Hayatını eşine adayan, onun hastalığıyla boğuşan Ferman, boşandığı eşi Asiye’ye tutkuyla bağlı İdris, yeni mezun ve bu dünyaya yabancı Hasan. Çözmeye çalıştıkları cinayet, bu üç polisin hayatını değiştirecektir.

20. Tabutta Rövaşata

Rumeli Hisarı'nda yaşayan evsiz barksız bir adamın hüzünlü hikâyesini konu edinir.