1975 yapımı olan "Baba Bizi Eversene", Oksal Pekmezoğlu'nun yönetmenliğinde, Hürrem Erman'ın yapımcılığında ve Ahmet Üstel'in senaristliğinde çekilmiştir. Barış Manço ve Kurtalan Ekspres'in müzikleriyle renklendirilen bu müzikal komedi, Barış Manço'nun ilk ve tek sinema deneyimidir.

Baba Bizi Eversene filmi konusu nedir?

Barış Manço'nun canlandırdığı Mahir, bir ilaç fabrikasında patron yardımcısı ve satış temsilcisi olarak çalışmaktadır. Patronu Fazıl Bey'in (Hulusi Kentmen) kızı Sevim (Meral Zeren) ile bir zamanlar aşk yaşamışlardır. Ancak Fazıl Bey, bu ilişkiye karşı çıkarak Sevim'i İngiltere'ye göndermiştir. Yıllar sonra Sevim geri döner ve aşk yeniden alevlenir. Fazıl Bey bu evliliğe yine karşı çıkar, ancak Sevim ve Mahir, Fazıl Bey'i ikna etmek için çeşitli komik planlar yapar.

Baba Bizi Eversene filmi oyuncuları kimlerdir?

Barış Manço - Mahir

Meral Zeren - Sevim

Hulusi Kentmen - Fazıl Bey

Serpil Nur - Şermin

Sinan Ecer - Erol

Bilge Zobu - Tamburi Sami Bey

Diler Saraç - Nevin

Ali Cağaloğlu - Karhan

Feridun Çölgeçen - Komiser

Hakkı Kıvanç - Pazarcı

Ahmet Kostarika - Pazarcı

Muammer Gözalan - Müşteri

Şener Şen - Bilge Zobu seslendirme

Rıza Tüzün - Hulusi Kentmen seslendirme

Jeyan Mahfi Tözüm - Meral Zeren seslendirme

Nevin Akkaya - Diler Saraç seslendirme

Erhan Yazıcıoğlu - Sinan Ecer seslendirme

Kâmran Yüce - Muammer Gözalan seslendirme

Ayşin Atav - Serpil Nur seslendirme

Osman Alyanak - Ahmet Kostarika seslendirme

Zafer Önen - Hakkı Kıvanç seslendirme

Mücap Ofluoğlu - Feridun Çölgeçen seslendirme

Filmin çekim yeri neresidir?

"Baba Bizi Eversene" filminin çekimleri, dönemin İstanbul'un çeşitli semtlerinde gerçekleştirilmiştir.

Barış Manço'nun unutulmaz performansı ve komik olaylarıyla dolu bu film, SHOW TV ekranlarında yeniden izleyiciyle buluşuyor. Kaçırmayın!