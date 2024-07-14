1975 yapımı olan "Baba Bizi Eversene", Oksal Pekmezoğlu'nun yönetmenliğinde, Hürrem Erman'ın yapımcılığında ve Ahmet Üstel'in senaristliğinde çekilmiştir. Barış Manço ve Kurtalan Ekspres'in müzikleriyle renklendirilen bu müzikal komedi, Barış Manço'nun ilk ve tek sinema deneyimidir.
Baba Bizi Eversene filmi konusu nedir?
Barış Manço'nun canlandırdığı Mahir, bir ilaç fabrikasında patron yardımcısı ve satış temsilcisi olarak çalışmaktadır. Patronu Fazıl Bey'in (Hulusi Kentmen) kızı Sevim (Meral Zeren) ile bir zamanlar aşk yaşamışlardır. Ancak Fazıl Bey, bu ilişkiye karşı çıkarak Sevim'i İngiltere'ye göndermiştir. Yıllar sonra Sevim geri döner ve aşk yeniden alevlenir. Fazıl Bey bu evliliğe yine karşı çıkar, ancak Sevim ve Mahir, Fazıl Bey'i ikna etmek için çeşitli komik planlar yapar.
Baba Bizi Eversene filmi oyuncuları kimlerdir?
Barış Manço - Mahir
Meral Zeren - Sevim
Hulusi Kentmen - Fazıl Bey
Serpil Nur - Şermin
Sinan Ecer - Erol
Bilge Zobu - Tamburi Sami Bey
Diler Saraç - Nevin
Ali Cağaloğlu - Karhan
Feridun Çölgeçen - Komiser
Hakkı Kıvanç - Pazarcı
Ahmet Kostarika - Pazarcı
Muammer Gözalan - Müşteri
Şener Şen - Bilge Zobu seslendirme
Rıza Tüzün - Hulusi Kentmen seslendirme
Jeyan Mahfi Tözüm - Meral Zeren seslendirme
Nevin Akkaya - Diler Saraç seslendirme
Erhan Yazıcıoğlu - Sinan Ecer seslendirme
Kâmran Yüce - Muammer Gözalan seslendirme
Ayşin Atav - Serpil Nur seslendirme
Osman Alyanak - Ahmet Kostarika seslendirme
Zafer Önen - Hakkı Kıvanç seslendirme
Mücap Ofluoğlu - Feridun Çölgeçen seslendirme
Filmin çekim yeri neresidir?
"Baba Bizi Eversene" filminin çekimleri, dönemin İstanbul'un çeşitli semtlerinde gerçekleştirilmiştir.
Barış Manço'nun unutulmaz performansı ve komik olaylarıyla dolu bu film, SHOW TV ekranlarında yeniden izleyiciyle buluşuyor. Kaçırmayın!