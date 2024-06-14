YeYe Agency, Türk şirketlerine Avrupa pazarına açılma konusunda eşsiz bir rehber sunuyor.

ÇEK CUMHURİYETİ (İGFA) - YeYe Agency, Türkiye ve Çek Cumhuriyeti arasında 21 Mayıs 2024 tarihinde imzalanan Ekonomi ve Ticaret Ortak Komitesi (ETOK) II. Dönem Protokolü'nün avantajlarını Türk şirketlerine sunuyor.

Bu anlaşma, Türk şirketlerine Avrupa pazarına açılmada yeni fırsatlar yaratıyor. ETOK mekanizması ve gümrük birliği anlaşmaları, AB ile Türkiye arasında etkin bir iş birliği kurarak, Türk firmaları için sağlam bir ticaret altyapısı sağlıyor.

YeYe Agency, bu fırsatlardan yararlanmak isteyen Türk şirketleri için "Avrupa'ya Açılma Rehberi" adlı kapsamlı bir rehber hazırladı. Rehber, Çekya'nın stratejik konumu, yatırım teşvikleri ve vize kolaylıkları gibi konuları kapsayarak, iş dünyası için detaylı bilgiler sunuyor.

Kurucu ve CEO Yalın Yüregil, "ETOK II. Dönem Protokolü ile Türk şirketleri için Avrupa pazarına açılma yolunda büyük bir adım atıldı. YeYe Agency olarak, işlerini büyütmek isteyen girişimciler için rehberimizle tam destek sağlıyoruz" dedi.