31 Mart 2024 günü Türkiye yerel seçimlere gidecek.

6'lı masa dahil tüm muhalefet ''öyle ya da böyle'' önce 14 Mayıs'ta milletvekili seçimlerini, ardından da 28 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı için yapılan ''seçimi kaybettiklerini'' kabul ettiler.

Seçim öncesi iktidarın yıkamadığı masa, seçimden sonra Ali'nin deniz kıyısında yaptığı kale gibi bir dalganın gelmesi ile yok oldu gitti.

Yeni dönemde Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne giren 39 milletvekili için sayın Kılıçdaroğlu hata mı yaptı, yoksa bir taktik miydi, orası daha net değil.

CHP'nin dışındaki 5 siyasi parti liderinin bazıları ''bizde ona kazandırdık'' derken, bir kaçı da ''Allah razı olsun, bize kıyak yaptı''ya benzer demeçleri hepimizin malumudur.

Şimdi Türkiye'de Cumhuriyet Halk Partisi'nin ''değişelim mi, yenileşelim mi'' tartışmalarının arasına arada bir ''yeni altılılar'' oynanır mı, konusu gündem oluyor.

6 siyasi partinin de yetkilileri her yerde olamayacağına işaret ederken, belli ki ''yoğurdu üfleyerek'' yiyecekler bu kez...

Bence 31 Mart yerel seçimleri iktidar ve tüm muhalefet için şunu ifade ediyor:

İktidar diyor ki, 14 Mayıs'ı da aldım, 28 Mayıs'ı da.

Peki, 31 Mart'ı da neden alamayayım?

Muhalefet diyor ki, tamam milletvekilliğini ve cumhurbaşkanlığını kaybettim. Amaa, bir önceki yerel seçimlerdeki başarıyı gösterirsem, en azından bir dahaki genel seçimlerde neden şansım ikiye katlanmasın.

İşte bunun içindir ki, 31 Mart yerel seçimleri bir sonraki genel seçimin provası olacaktır ve Türk siyasi tarihine çok önemli doneler verecektir.

Hal böyle iken iktidarın bu yıl içinde yaşadığımız iki seçimde de vaatlerini, yaptıklarını yakından izledik.

Keza muhalefetin 6 bacağının birden yaptıkları vaatlerin de ondan geri kalır yanları yoktu.

Diğer yandan geçen yerel seçimlerde AKP'nin kaybettiği büyükşehir belediye başkanlıkları başta olmak üzere, sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul aşkı da herkesin malumudur.

Şüphesiz ki Erdoğan teşkilatına çoktan şu mesajı vermiştir:

''İstanbul'u getireceksiniz, Ankara'yı da istiyorum, İzmir ne alemde arkadaşlar''