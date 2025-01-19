Türk spor medyasının deneyimli isimlerinden olan Erdoğan Arıkan, TRT Spor ekranlarında Ankara Keçiörengücü-Sakaryaspor maçını anlatıyordu. Ancak, maçın son dakikalarında beklenmedik bir şekilde fenalaşan Arıkan, kalp krizi geçirdi.

İlk Müdahale ve Hastaneye Kaldırılma

Fenalaşan Arıkan’a ilk müdahale, saha içindeki sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Ardından hızla Ankara Gülhane Askeri Tıp Akademisi (GATA) Hastanesi'ne kaldırıldı ve yoğun bakıma alındı.

Spor Camiasından Geçmiş Olsun Mesajları

Arıkan’ın sağlık durumu hakkında gelişmeler yakından takip ediliyor. Türk spor camiası, Arıkan’a geçmiş olsun dileklerini ileterek, bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni etti.

Erdoğan Arıkan Kimdir, Kaç Yaşında?

Doğum Tarihi: 21 Mayıs 1963

Doğum Yeri: Sakarya, Türkiye

Yaş: 61

Erdoğan Arıkan, Türk spor medyasının en sevilen isimlerinden biri. Çocukluk yıllarını Gölcük, Kocaeli’de geçiren Arıkan, lise eğitiminden sonra Yıldız Teknik Üniversitesi İşletme Bölümü’nü bitirdi.

İş hayatına farklı sektörlerde başlayan Arıkan, 1989 yılında TRT’nin açtığı sınavları kazanarak TRT Diyarbakır Radyosu’nda göreve başladı. Spor spikerliği kariyerine geçişiyle büyük bir kitleye ulaşan Arıkan, bugüne kadar 6 Dünya Kupası, 5 Avrupa Futbol Şampiyonası ve 3 Olimpiyat Oyunları gibi büyük organizasyonlarda görev alarak, Türk sporunun önemli isimlerinden biri haline geldi.

TRT ekranlarında sunduğu “Stadyum” programı, iki kez Altın Kelebek Ödülü’ne layık görüldü ve “Spor Artı” ile “Spor Stüdyosu” gibi önemli programlarla spor medyasındaki etkisini sürdürdü.

Evli ve bir çocuk babası olan Erdoğan Arıkan, TRT Spor’da yayımlanan “Yüzyüze Futbol” programı ile izleyicilerin karşısına çıkmaya devam etmekte.