Türk su ürünleri sektörü, son 5 yılda yüzde 65 artışla ihracatını 1 milyar dolardan 1,7 milyar dolara çıkardı. Sektördeki gelişmeler Türkiye Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçı Birlikleri Sektör Kurulu Başkanı Sinan Kızıltan tarafından açıklandı.

Türkiye’nin su ürünleri ihracatında son yıllarda önemli bir artış yaşandı. Türkiye Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçı Birlikleri Sektör Kurulu Başkanı Sinan Kızıltan, sektördeki gelişmeleri paylaştı. Kızıltan, Türkiye'nin Avrupa'nın en büyük levrek ve çipura üreticisi olduğunu belirtti. Ayrıca, Türkiye'nin 100'den fazla ülkeye su ürünleri ihraç ettiğini ifade etti. Alabalık üretiminde Türkiye'nin dünya ikincisi olduğunu da vurgulayan Kızıltan, mavi yüzgeçli orkinosun ise Japonya'ya ihraç edildiğini dile getirdi. Türk girişimcilerin son 20-25 yılda su ürünleri sektöründe dünyanın en modern ve entegre tesislerini inşa ettiğini belirten Kızıltan, başta levrek, çipura, alabalık, somon ve ton balığı olmak üzere çeşitli ürünlerin ihracatının yapıldığını aktardı.