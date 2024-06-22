Türkiye'nin Portekiz ile karşılaşacağı EURO 2024 E Grubu ikinci maçı öncesi, Türk taraftarlar Dortmund'u kırmızı-beyaza boyadı. Signal Iduna Park olarak bilinen Westfalen Stadı'nda TSİ 19.00'da başlayacak maç öncesinde, on binlerce Türk vatandaşı tribünleri doldurarak ay-yıldızlıları desteklemeye hazırlanıyor.

50 bin Türk seyirci

Günün erken saatlerinde belirlenen buluşma noktalarında toplanan taraftarlar, coşkulu tezahüratlarla maç saati için geri sayıma geçti. 80 bin kişilik kapasitesiyle bilinen Signal Iduna Park'ta, yaklaşık 50 bin Türk seyircinin yer alması bekleniyor. Türk taraftarlar, milli takımlarına olan desteğini göstermek için büyük bir coşkuyla maça hazırlanıyor.