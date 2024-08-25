Türk Tarih Kurumu (TTK) Şeref Üyesi Prof. Dr. Mücteba İlgürel, 85 yaşında hayatını kaybetti. Osmanlı tarihi üzerine önemli çalışmalara imza atan İlgürel için Balıkesir’in Zağanos Paşa Camisi'nde ikindi namazının ardından cenaze namazı kılınacak. Cenazesi, namazın ardından toprağa verilecek.

TTK'dan taziye mesajı

Türk Tarih Kurumu, Prof. Dr. Mücteba İlgürel'in vefatını üzüntüyle duyurdu. Kurumun yayımladığı taziye mesajında, "Kurumumuzun Şeref Üyelerinden Prof. Dr. Mücteba İlgürel'in vefat haberini derin bir üzüntüyle aldık. Merhum hocamıza Allah’tan rahmet, ailesine ve tüm camiamıza başsağlığı dileriz" ifadelerine yer verildi.

Prof. Dr. Mücteba İlgürel kimdir?

Prof. Dr. Mücteba İlgürel, 9 Eylül 1939'da Balıkesir’de dünyaya geldi. Eğitim hayatına İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümünde başlayan İlgürel, 1965 yılında asistan olarak akademik kariyerine adım attı. 1970 yılında doktora tezini tamamladıktan sonra 1976'da Abaza Hasan Paşa İsyanı üzerine yazdığı teziyle doçent unvanını kazandı.

1982 yılında profesörlük unvanına yükselen İlgürel, aynı yıl Marmara Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü’nü kurdu ve bölüm başkanı olarak görev aldı. Prof. Dr. İlgürel, birçok tarihçinin yetişmesine katkıda bulunmuş, 50'ye yakın yüksek lisans ve doktora tezine danışmanlık yapmış, pek çok makale ve bildiri kaleme almıştır.