Gemi Sahil Gemi Muharebe Sistemi kapsamında NATO'ya teknoloji sağlayacak olan bu proje, 25 Temmuz'da resmi olarak imzalandı.

Proje detayları ve imzalar

MEE İş Ortaklığı'nın, ETES Teknolojik Sistemleri Mühendislik ve Ticaret Ltd. Şti., E4E Elektronik Mühendislik Yazılım Tasarım Ltd. Şti. ve MİA Teknoloji AŞ'nin (#MIATK) dahil olduğu ortaklık, NATO'nun Telekomünikasyon ve Bilgi Ajansınca (NCIA) düzenlenen ihaleyi kazandı. Proje tanıtımı Ankara'da bir otelde gerçekleştirildi.

MİA Teknoloji AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ali Gökhan Beltekin, proje hakkında detayları paylaştı. Beltekin, Gemi Sahil Gemi Muharebe Sistemi'nin, NATO Hava Savunma Yer Sistemi (NADGE), Havadan Erken Uyarı Sistemleri (AEW) ve Deniz Kuvvetleri arasında mevcut taktik bilgi alışverişini destekleyen Link 1, Link 11, Link 11B sistemlerine en güncel teknoloji olan Link 22 özelliğini kazandıracağını belirtti.

Beltekin ayrıca, proje kapsamında Birleşik Krallık, Hollanda ve Yunanistan'da 22 lokasyonda sistem kurulacağı bilgisini verdi. MEE İş Ortaklığı'nın kazandığı ihale, Türk savunma sanayisi için büyük bir başarı olarak değerlendirildi.

Türk savunma sanayisinin başarısı

Beltekin, başarıyı yetişmiş insan kaynağı ve vizyon ile elde ettiklerini vurguladı ve şunları ekledi:

"Proje, NATO'da savunma sanayi sistemleri teknolojileri arasında alınmış ve Türkiye'nin aldığı en büyük proje olarak nitelendirilmektedir. Bu, bizim için gurur verici bir gelişme. Proje 5 yıl sürecek ve bizler bu sürecin içinde olmak için büyük bir motivasyon taşıyoruz. Elde ettiğimiz altyapıyla, NATO'da bundan sonra gerçekleştirilecek daha büyük ve farklı projelere adım atmayı hedefliyoruz. Bu, NATO NCIA'nin Türk firmalarıyla yaptığı en yüksek bedelli iş."