Türk tekstil sektörü, 2024 yılında büyük bir başarıya imza atarak 9 milyar 495 milyon 379 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Sektör, 2 milyon 449 bin 416 ton ürünle 207 ülkeye ve serbest bölgeye satış yaparak küresel pazarda önemli bir yer edindi. En fazla gelir elde edilen ürünler arasında kumaşlar, pamuk ve elyaf öne çıkarken, sektörün küresel etkisi her geçen yıl artıyor.

İplikte büyüme: Pamuk ipliği lider konumda

İplik sektörü, miktarda yüzde 12, değer bazında ise yüzde 5 artış gösterdi. Özellikle pamuk ipliği, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 36’lık bir artışla 677 milyon 44 bin dolar değerinde dış satım gerçekleştirdi. Avrupa Birliği ülkeleri, 3 milyar 584 milyon 826 bin dolarla en fazla dış alım yapan bölge olurken, İtalya 739 milyon 585 bin dolarlık ihracatla en büyük alıcı ülke oldu.

Yeşil ve dijital dönüşüm

TİM Tekstil ve Hammaddeleri Sektör Kurulu Başkanı Ahmet Fikret Kileci, sektördeki başarının sürdürülebilirliği için yeşil üretim süreçlerine yatırım yapılması gerektiğini belirtti. Ayrıca, dijital dönüşümün hızlandırılması gerektiğini vurgulayan Kileci, "Sektördeki dijital yetkinliklerin artırılması ve inovasyon kültürünün desteklenmesi, sektörün gelecekteki rekabet gücünü pekiştirecektir," ifadelerini kullandı.