İSTANBUL (AA) - Türk Telekom, 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen kadınlara öncelik verdiği "Dijitalde Hayat Kolay" projesinin yeni döneminde hem hedeflenen kişi sayısı hem de mentörlük ve hibe desteği sunulacak girişim sayısını artırdı.



Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türk Telekom, teknoloji birikimini hayatın her alanına aktararak sürdürülebilir ekonomik büyümeye ve toplumsal kalkınmaya katkı sunuyor. Geliştirdiği ürünler ve sunduğu hizmetlerle öne çıkan Türk Telekom, ekonomik, sosyal, bölgesel veya fiziksel nedenlerle dezavantajlı kesimlerin hayata aktif katılımını destekleyen çalışmalar yürütüyor.

Kadınların dijital yetkinliklerini geliştirerek girişim ekosisteminde var olmaları için 2019'da Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ve Habitat Derneği işbirliğinde "Dijitalde Hayat Kolay" projesini hayata geçiren Türk Telekom, proje ortaklarıyla birlikte yeni dönem eğitimlerine devam ediyor.

Proje kapsamında, deprem bölgesindeki kalkınmayı desteklemek amacıyla yeni dönemde öncelikli olarak depremden etkilenen kadınlara eğitim veriliyor. Böylece, kadınların dijital okuryazarlık ve dijital pazarlama becerileri kazanması sağlanarak ekonomik ve sosyal hayatta daha aktif ve eşit yer almaları hedefleniyor.

Proje kapsamında bugüne kadar 15 bin kadına dijital okuryazarlık ve dijital pazarlama eğitimleri verildi.

- Yeni dönemde 20 girişime hibe desteği verilecek

Dijitalde Hayat Kolay projesinin yeni döneminde hem hedeflenen kişi sayısı hem de mentörlük ve hibe desteği sunulacak girişim sayısı artırıldı. Dönem sonunda, dijital pazarlama eğitimlerine katılanlar arasından belirlenecek 500 kadın, tasarım odaklı düşünme atölyeleri ile girişimlerinin hedef kitlesini daha detaylı değerlendirme, etkili pazar ve müşteri analizi yapmayı deneyimleme olanağı bulacak.

Atölyeyi tamamlayan 500 kadın arasından belirlenecek 40 kadın girişimci ise e-ticaret süreçlerinde karşılaştıkları problemlerden, girişimlerini büyütme aşamasında yaşadıkları sorunlara kadar farklı konularda alanında uzman isimlerden mentörlük desteği alacak.

Mentörlük sürecini tamamlayan katılımcılar arasından jüri değerlendirmesiyle belirlenecek 20 kadın girişimci ise hibe desteği alarak girişimlerini büyütme fırsatı yakalayacak.

Türkiye'nin her ilinden katılımın açık olduğu mentörlük ve hibe süreçlerinde deprem bölgesinden katılanlara veya girişimleri depremden etkilenen adaylara değerlendirmede öncelik tanınacak.

- "Yıl sonuna kadar 15 bin kadına ulaşmayı hedefliyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türk Telekom Pazarlama ve Müşteri Deneyimi Genel Müdür Yardımcısı Zeynep Özden, sürdürülebilir kalkınmanın kapsayıcı çözümler ve eşitliği destekleyici çalışmalarla mümkün olacağına dikkati çekti.

Özden, Türk Telekom olarak, "Türkiye'ye Değer" anlayışıyla, teknolojiyi iyiliğe ve faydaya dönüştüren projeler geliştirmeye devam ettiklerini aktararak, "Bu vizyon doğrultusunda hayata geçirdiğimiz Dijitalde Hayat Kolay projesiyle başta deprem bölgesindeki kadınların dijital yetkinliklerini geliştirerek hayata daha eşit katılmalarını destekliyor, kadın emeğini bölgesel ekonomiye kazandırıyoruz. Çünkü sürdürülebilir kalkınmanın ancak kapsayıcı çözümler ve eşitsizliklerin azaltılmasıyla mümkün olacağına inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Çevrim içi ve yüz yüze eğitimlerle devam ettikleri yeni dönemde deprem bölgesinin kalkınmasına katkıda bulunmayı odaklarına aldıklarının altını çizen Özden, mentörlük ve hibe süreçlerinde bölgeden yapılacak başvuruları önceliklendirdiklerini vurguladı.

Özden, projenin yeni döneminin başladığı mart ayından bugüne kadar 3 bini aşkın kadına proje kapsamında eğitim verdiklerini hatırlatarak, "Yıl sonuna kadar 15 bin kadına ulaşmayı hedefliyoruz. Paydaşlarımız ve gönüllü eğitmenlerimizin desteğiyle çeşitli nedenlerle istihdamda yer almayan kadınların potansiyellerini açığa çıkarmalarını, girişimlerini ileriye taşımalarını ve dolayısıyla ekonomik ve toplumsal hayata eşit ve güçlü katılmalarını destekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Başkan Yardımcısı Hatice Güner Kal da 81 ilden 7 bin üyesiyle kadınların toplumun her alanında daha fazla rol üstlenerek, girişimcilik yolunda özendirilmesi için birçok faaliyet gerçekleştirdiklerinin bilgisini verdi.

Kal, Dijitalde Hayat Kolay projesiyle özellikle deprem bölgesindeki kadınların, dijital ve teknolojik yetkinliklerini geliştirmek ve güçlendirmek istediklerine işaret ederek, "İnanıyoruz ki, hızla dijitalleşen yeni dünya düzenine onların daha sağlam bir şekilde hazırlanması, güçlü ekonomik büyüme sağlamanın en önemli yollarından birisi olacaktır." görüşünü paylaştı.

- "Türkiye'nin dijital ekonomiye dönüşüm sürecini hızlandırmak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz"

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Program Yöneticisi Hansın Doğan da projeyle, Türkiye'de daha kapsayıcı ve fırsat eşitliği sunan bir dijital ekonominin şekillenmesine yardımcı olmak için somut adımlar attıklarını kaydetti.

Doğan, ayrıca, depremden etkilenen bölgede gerçek bir toparlanmanın ve sürdürülebilir kalkınmanın ancak kadınların çabaları ve işgücüne aktif katılımıyla mümkün olacağını belirterek, şunları kaydetti:

"Yeni dönemde bölgedeki girişimci kadınların ihtiyaç duydukları dijital becerileri kazanmalarına ve işlerini büyütmeleri için gereken destekleri sağlamaya odaklanarak hem onların hem de toplulukların güçlenmesine yardımcı olmaya çalışıyoruz. Proje ortaklarımız Türk Telekom, TOBB ve Habitat ile birlikte Türkiye'nin dijital ekonomiye dönüşüm sürecini hızlandırmak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz."

Habitat Derneği'nden Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Nesrin Serin Onkardeşler ise dernek olarak sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda girişimcilik, dijital dönüşüm, kapsayıcı ve sürdürülebilir büyüme odağında hayata geçirdikleri projeleri sürdürdüklerini anlatarak, "Bu kapsamda kadınların dijital beceri ve yetkinliklerinin geliştirilmesini, girişimcilik faaliyetlerinde bulunmasını, toplumsal ve ekonomik hayata katılımlarını önemsiyor ve destekliyoruz. Girişimci ve girişimcilik potansiyeli bulunan kadınları desteklemeye deprem bölgesinin kalkınmasını önceliğimiz tutarak eğitimlerimiz, atölye çalışmalarımız, mentörlük ve hibe desteklerimizle devam edeceğiz." açıklamasında bulundu.