Türk Telekom'un gençlik markası Selfy, sınırsız sosyal medyalı tarifelerden esnek paketlere, giyimden kahveye, oyundan hobiye, etkinlikten ulaşıma kadar birçok alanda sunduğu avantajlarla gençlerin yanında olmaya devam ediyor.

Yüz binlerce öğrenci katıldı

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türk Telekom'un müzik ve eğlenceyi üniversite kampüslerine taşıyan geleneksel etkinliği Selfy Fest, bu yıl 16-30 Mayıs'ta Erzurum Atatürk Üniversitesi, Antalya Akdeniz Üniversitesi, Eskişehir Anadolu Üniversitesi, Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi ve İzmir Ege Üniversitesi'nde yüz binlerce öğrencinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Eğlenceli aktivitelere sahne oldu

Selfy Fest'24, Mert Demir, Fatma Turgut, Gripin konserleri, Türkiye Basketbol Federasyonu iş birliği ile hayata geçirilen Selfy 3X3 Basketbol Turnuvası, ödüllü yarışmalar ve birbirinden eğlenceli aktivitelere sahne oldu. Selfy Fest'24'ün düzenlendiği üniversiteler arasında gerçekleştirilen Selfy 3X3 Basketbol Turnuvası'nı şampiyon tamamlayan Akdeniz Üniversitesi öğrencilerinden oluşan Papatyalar takımı, A Milli Basketbol Takımı'nın İstanbul'da oynayacağı bir maçta Türk Telekom tarafından ağırlanmaya hak kazandı.

"Her türlü hizmet mevcut"

Açıklamada görüşlerine yer verilen, Türk Telekom Pazarlama ve Müşteri Deneyimi Genel Müdür Yardımcısı Zeynep Özden, 53 milyona yakın müşterileriyle Türkiye'nin her köşesiyle bağlantısı bulunan bir şirket olduklarını belirtti. Özden, "Müşterilerimizin 26,2 milyonu mobil müşterilerden oluşuyor. Mobildeki gücümüz günden güne artarken, hayatın her alanında müşterilerimizin ihtiyaçlarını merkeze alan, memnuniyete odaklı bir evren sunmak için çalışıyoruz. Kullanıcılarımızı 81 ilin her köşesinde yüksek hızda internet ile buluşturuyor, Türkiye’nin ilk dijital TV platformu Tivibu, dijital müzik platformumuz Muud, dijital dergi platformumuz e-dergi, dijital oyun platformumuz Playstore ile geniş bir dijital ürün yelpazesi sunuyoruz. Farklı segmentten müşterilerimizi ihtiyaçları doğrultusunda farklı hizmetlerle buluşturuyoruz." ifadelerini kullandı.

"Operatörlerin beklentilerini belirliyoruz"

Türk Telekom Prime ile gerçekleştirdikleri marka işbirlikleri sayesinde müşterilerine çeşitli ayrıcalıklar sağladıklarını aktaran Özden, "GAMEON markamız dijital oyun sektörünün tüm gereksinimlerine yanıt veren ürün ve hizmetler içeriyor. Selfy ile 10 yıldır gençlerin her anında yanında olarak hayatlarını renklendiriyoruz. Gençlerin ihtiyaçlarını gözlemleyerek fırsatlar sunmaya özen gösteriyoruz. Gençlerin ihtiyaçlarını anlamaya yönelik düzenli araştırmalar yapıyor, kullanım alışkanlıklarını, sevdikleri markaları ve operatörlerden beklentilerini belirliyoruz." açıklamasında bulundu.

"Her Anın Sponsoru"

Özden, "Bir gençlik markası olarak 'Her Anın Sponsoru' mottosuyla, gençlere özel bol internetli ve sevilen uygulamalar yönüne sınırsız içerikli avantajlı tarifeler ve esnek paketler sunmamızın yanı sıra gençlerin ilgi alanlarını ve hobilerini dikkate alarak giyim, yeme içme, oyun gibi çeşitli alanlarda markalardan indirimler sunuyoruz. Gençler, marka ortaklıklarımız ile sunduğumuz fırsatlar arasından en çok kahve, giyim ve etkinlik tercihlerine yöneldi." değerlendirmesini yaptı.

Selfy'de gençlerin en çok kullandığı dijital medya uygulamaları yönüne sundukları sınırsız internet fırsatında 2023 yılında toplam 50 milyon GB mobil internet kullanımı gerçekleştirildiğini belirten Özden, "Bu tercihler gençlerin ilgi ve eğilimlerini anlamamız açısından da bize faydalı bir rehber oluyor. Gençlerin eğilimleri dönemsel olarak değişkenlik gösterebiliyor. Biz de proaktif bir anlayışla gençlerin dinamik yaşamındaki ihtiyaçlarına yönelik hizmetlerimizi sürekli güncelliyor, Selfy Fest gibi etkinliklerde sosyalleşmelerine ve eğlenmelerine ortam hazırlıyoruz. Türkiye’nin dijital geleceğinin mimarı Türk Telekom olarak yarınlarımızın teminatı olan gençlerin, her anında yanında olmayı sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.