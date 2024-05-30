İSTANBUL (AA) - Türk Telekom ve Kızılay, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerde lise ve üniversite sınavına girecek öğrencilere motivasyon eğitimi verdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türk Telekom ve Kızılay, gerçekleştirdiği işbirliği kapsamında, deprem bölgesindeki öğrencilere eğitim ve teknoloji desteği vermeye devam ediyor.

Türk Telekom ve iştiraki Sebit ile Kızılay'ın işbirliğinde Hatay, Kahramanmaraş, Adıyaman, Osmaniye, Malatya ve Gaziantep'te kurulan 100'üncü Yıl Kütüphaneleri'nde yer alan sınıflarda, ortaokul ve lise öğrencileri LGS ve YKS'ye hazırlanıyor.

Bu kapsamda, 2 Haziran Pazar günü gerçekleştirilecek LGS ile 8-9 Haziran'da yapılacak YKS'ye hazırlanan öğrencilere, uzman eğitmenler tarafından 100'üncü Yıl Kütüphaneleri'nde motivasyon eğitimi verildi.

Eğitimde, "Sınav Kaygısı ve Baş Etme Yöntemleri", "Sınav Stratejileri", "Sınava 1 Hafta Kala Neler Yapılmalı?", "Stres Yönetimi", "Sosyal ve Duygusal Beceriler" başlıkları ele alındı.

Uzmanlar, sınava girecek öğrencilerin yanı sıra velilere de sınav sürecinde çocuklarına nasıl destek olabilecekleriyle ilgili tavsiyelerde bulundu.

Motivasyon eğitiminin ardından, öğrenciler, konteyner kentlerde oluşturulan eğlence ve oyun alanlarında sınav stresi attı.

100'üncü Yıl Kütüphaneleri'nden yaklaşık 34 bin öğrenci yararlanırken, kütüphane sayısının yıl sonunda 20'ye ulaşması hedefleniyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türk Telekom Üst Yöneticisi (CEO) Ümit Önal, "Türkiye'ye Değer" anlayışıyla geliştirdikleri sosyal sorumluluk projeleriyle teknolojiyi iyilik ve faydaya dönüştürmeye devam ettiklerini aktardı.

Önal, Kızılay ile gerçekleştirdikleri işbirliğiyle deprem bölgesindeki 100. Yıl Kütüphaneleri'nde öğrencilere eğitim ve teknoloji desteği sağlamaktan dolayı mutluluk duyduklarını belirterek, şu değerlendirmede bulundu:

"100'üncü Yıl Kütüphaneleri'ndeki sınıflara fiber altyapı ve teknoloji desteğimizin yanında, eğitim alanında öncü çalışmalar gerçekleştiren iştirakimiz Sebit'in çözümlerini sunuyoruz. Bölgede, lise ve üniversite sınavlarına hazırlanan öğrenciler, Sebit'in dijital ve basılı eğitim çözümleriyle sınavlarına hazırlıklarını sürdürebiliyor, konu tekrarı yapabiliyor ve ilgili konulara yönelik test çözebiliyor. Gençlerimizin yaklaşan sınav yolculuklarında yanlarında oluyor ve onların başarılarına katkıda bulunuyoruz. Bu projelerle geleceğimizin teminatı olan gençlerimizin eğitim hayatında daha güçlü adımlar atmalarını destekliyoruz."