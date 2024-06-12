İSTANBUL (AA) - Türk Telekom, veri merkezi, akıllı otoyol, enerji üretimi ve başta Türk Cumhuriyetleri olmak üzere yurt dışında geliştirilecek projelerde Rönesans Holding ile birlikte çalışmaya yönelik iyi niyet anlaşması imzaladı.



Şirketten yapılan açıklamaya göre, anlaşma kapsamında Türk Telekom'un Ankara'da hayata geçirmeyi planladığı veri merkezi projesi için Rönesans Holding ile iş ortaklığı kurulacak. Nakkaş-Başakşehir Otoyolu Projesi'nde ise, akıllı ulaşım sistemleri (AUS), ücret toplama sistemleri (ÜTS), elektromekanik süreçlerin dizaynı, uygulaması ve işletme hizmetleri konularında da ortak çalışmalar yapılacak.

- "Kültürel ve manevi miras alanlarımızı uçtan uca dijitalleştiriyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türk Telekom Üst Yöneticisi (CEO) Ümit Önal, Türkiye'nin dijital dönüşüm yolculuğunda öncü bir rol üstlendiklerini ve teknoloji alanındaki birikimleriyle dijital geleceğin inşasına katkı sağlamaya devam ettiklerini belirtti.

Önal, "Bu vizyonumuzu hayatın her alanına yansıtıyoruz. Savunmadan sanayiye, finanstan enerjiye, eğitimden sağlığa, ulaşımdan tarıma, sanattan spora birçok farklı alanda dijital dönüşüme öncülük ediyoruz. Teknoloji alanındaki deneyimimizle otoyolları, köprüleri, şehirleri, tarihimizi yansıtan kültürel ve manevi miras alanlarımızı uçtan uca dijitalleştiriyoruz." ifadelerini kullandı.

İnsanı merkeze alan yaklaşımı ve teknoloji birikimini doğru yatırımlarla güçlendirerek, dijital geleceğin inşasına liderlik etmeyi sürdürdüklerini vurgulayan Önal, geliştirdikleri teknolojileri dünyaya ihraç eden konumlarını da güçlendirdiklerinin altını çizdi.

Önal, şunları kaydetti:

"Rönesans Holding ile akıllı otoyollar ve Veri Merkezi gibi ülkemizin dijital dönüşümü adına büyük önem taşıyan projelerde işbirliği yapmaktan mutluluk duyuyoruz. Rönesans Holding ile gerçekleştirdiğimiz bu anlaşma ile hem ülkemizin dijital dönüşümünde öncü projelere imza atmayı hem de Türkiye'nin bölgesinde ürün ve hizmet sağlayıcı lider ülke olma vizyonuna önemli katkı sunacak projeleri hayata geçirmeyi hedefliyoruz. Birçok önemli projenin ilk adımı olan bu anlaşmanın ülkemize hayırlı olmasını diliyorum."

Rönesans Holding Başkanı Erman Ilıcak da Holding olarak projelerini hayata geçirirken stratejik iş birlikleri ve köklü ortaklıkların kendileri için çok önemli olduğunu ifade etti.

Ilıcak, "Türk Telekom ile gerçekleştirdiğimiz anlaşmanın da 'iş birliği' kültürümüzün en önemli göstergelerinden biri olarak, sektörümüze örnek olacağına ve birçok önemli projenin hayata geçmesini sağlayacağına inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.