Türk Telekom, Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) yurt içinde toplamda 7,5 milyar TL'ye kadar borçlanma aracı ihraç etmek için başvuruda bulunma kararı aldı. Şirket, bu ihraçları çeşitli vadelerde, bir veya birden çok seferde ve halka arz edilmeksizin yalnızca nitelikli yatırımcılara sunacak.

Türk Telekom tarafından yapılan açıklamada, borçlanma araçlarının tahvil ve/veya finansman bonosu yapısında olacağı belirtiliyor. İhracın vadeleri en fazla 5 yıl olarak belirlenmiş durumda. Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden yapılan duyuruda, bu adımın şirketin finansal stratejileri çerçevesinde atıldığı vurgulandı.