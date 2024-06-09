İSTANBUL (AA) - Türk Telekom'un 5G teknolojisiyle WIN Eurasia Fuarı kapsamında kurulan ve 42 teknoloji geliştirici markayı bir araya getiren demo fabrikada, 30 farklı 5G kullanım senaryosu hayata geçirildi.



Şirketten yapılan açıklamaya göre Türk Telekom, dijital geleceğin inşası için çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor.

Herkes için yüksek hızda erişim mottosuyla 81 ilde fiber ağlar ören Türk Telekom, teknoloji birikimiyle yerli ekosistemi destekleyerek Türkiye'yi yarının teknolojilerine hazırlıyor.

441 bin kilometre fiber altyapısı ve yüzde 52'si fiberle bağlı LTE baz istasyonlarıyla Türkiye'nin 5G'ye hazır operatörü olan Türk Telekom, sağlıktan finansa, eğitimden sanayiye birçok alanda öncü 5G çalışmalarına imza attı.

5G'ye geçiş sürecinde yerli unsurları geliştirmeyi odak noktasına alan Türk Telekom, imalat sektörünü, Endüstri 5.0 ve 5G teknolojileriyle tanıştırma konusunda öncü ve Türkiye'nin otomasyonda gelecek vizyonunu şekillendiren WIN Eurasia Fuarı'na teknoloji çözüm ortağı olarak destek verdi.

İstanbul Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilen fuar, yapay genel zekayla 5G teknolojisindeki gelişmeleri endüstri ile bir araya getirdi.

Teknoloji birikimiyle endüstriyel otomasyon ve 5G alanında birçok farklı sektörde öncü çalışmalara imza atan Türk Telekom, WIN Eurasia'nın internet ve 5G altyapısını sağladı.

Fuarda yer alan 5G Arena'nın içindeki demo fabrika, Türk Telekom ile Nokia'nın teknoloji çözüm ortaklığıyla inşa edildi. 42 teknoloji geliştirici markayı bir araya getiren demo fabrikada, 30 farklı 5G kullanım senaryosu, Türk Telekom teknolojisiyle eş zamanlı şekilde hayata geçirildi.

- "5G alanında altyapı yatırımlarımıza devam ediyoruz"



Açıklamada görüşlerine yer verilen Türk Telekom Pazarlama ve Müşteri Deneyimi Genel Müdür Yardımcısı Zeynep Özden, Türkiye'yi yeni nesil teknolojilerle buluşturmak için ara vermeden çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti.

Özden, 441 bin kilometre fiber altyapıları ve yüzde 52'si fiberle bağlı LTE baz istasyonlarıyla Türkiye'nin 5G'ye en hazır operatörü olduklarını kaydederek, "Endüstriyel Şebekeler ve 5G Dikey Sektör Uygulamaları konularında sanayiden tarıma, eğitimden sağlığa kadar farklı sektörlerde birçok önemli çalışmayı tamamladık. Ülkemizi her alanda üst sıralara taşıma motivasyonu ve yerli ekosistemin oluşması yönündeki gayretimizle 5G alanında altyapı yatırımlarımıza devam ediyoruz. 5G'ye olabildiğince yerli unsurlarla geçmeyi ve geliştirdiğimiz yenilikçi çözümleri dünyaya ihraç etmeyi hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Türk Telekom olarak, ülkenin teknolojisini ve potansiyelini en yüksek seviyeye getirmek adına üzerlerine düşen sorumlulukları yerine getirme konusunda kararlı olduklarını anlatan Özden, fuarda sergilenen endüstriyel otomasyon teknolojileri deneyim senaryolarıyla, bu teknolojinin pratikteki etkilerini tüm ziyaretçilerle buluşturmanın heyecanını yaşadıklarını vurguladı.

WIN Eurasia'da deneyim alanlarının ev sahipliğini üstlenen ve alanda sergilenen deneyim senaryolarının 5G altyapısını sağlayan Türk Telekom'un yöneticileri farklı dikey sektörlerde yapılan 5G demolarının detaylarını katılımcılarla paylaştı.

Türk Telekom Network ve Kalite Güvence Direktörü Emel Uzun Subaş, "5G, Metaverse ve Yapay Genel Zekanın Otomasyon ve Üretim Süreçlerine Etkisi" panelinde, Türk Telekom İş Zekası ve Veri Yönetişim Direktörü Murat Kılıç, "Yapay Genel Zeka ve Otomasyon, Geleceğin Üretim Paradigması" panelinde, Türk Telekom Mobil Erişim Direktörü Ahmet Serdar Muslu, "5G ve Ekosistem" panelinde, Türk Telekom Ürün ve Servis Yönetimi Direktörü Fatih Türkoğlu, "Makineler Günümüzün Yeni İnternet Kullanıcıları" panelinde konuşmacı olarak deneyimlerini anlattı.

