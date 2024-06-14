İSTANBUL (AA) - Türk Telekom, Günışığı Projesi kapsamında az gören çocukların sınıf içi eğitimleri için geliştirdiği TahtApp uygulamasını tanıttı.



Şirketten yapılan açıklamaya göre Türk Telekom'un Engelsiz Yaşama Derneği (EyDer) ile hayata geçirdiği Günışığı Projesi kapsamında geliştirdiği TahtApp uygulamasıyla az gören çocuklar sınıf tahtasında yer alan içerikleri bir kamera yardımıyla algılayarak, tabletlerinde gerçek zamanlı görebiliyor.

14 ilde 50 okulda kaynaştırma sınıflarına kurulan TahtApp uygulamasıyla öğrenciler, dersi dinleyip eş zamanlı tahtayı tabletten takip edebiliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türk Telekom Üst Yöneticisi (CEO) Ümit Önal, "Türk Telekom olarak, geleceği yeni nesil teknolojilerle şekillendirirken, temas ettikleri herkesi "değerli hissettirme" vizyonu ile ilerlediklerini belirterek, "Türk Telekom AR-GE ekibi tarafından geliştirilen TahtApp uygulaması ile, az gören çocukların, sınıfın fiziksel ortamından ve aydınlatmadan bağımsız şekilde tahtada yazılanları tablete aktararak sınıf arkadaşları ile bir arada eğitim alabilmesine olanak sağlıyoruz. Türk Telekom olarak, geleceği iyileştiren teknoloji yaklaşımımızla çalışmalarımıza devam edeceğiz." açıklamasında bulundu.

Bir buçuk aylıkken az görme tanısı konan, Pendik Orhangazi Ortaokulu öğrencilerinden Eyüp Kaan Ekinci'nin, TahtApp uygulamasıyla ilgili​​​​​​​ "Bu proje benim okul hayatımda büyük bir fark yarattı. Arkadaşlarımla eş zamanlı dersleri takip etme olanağım oluyor. Bu proje ile başarım da katlandı. Bize bu imkanı sağlayan Günışığı Projesi ve TahtApp uygulamasını geliştiren Türk Telekom'a çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.