Türk tiyatrosunun önemli ismi Metin Çekmez, 25 Ağustos 2021 tarihinde Aydın'da hayatını kaybetti. 76 yaşında, dil kökü kanseri nedeniyle vefat eden Çekmez, hem tiyatro sahnesindeki başarılı performansları hem de sinema ve televizyon projeleriyle geniş bir izleyici kitlesi tarafından tanınıyordu.

Metin Çekmez kimdir?

Metin Çekmez, 26 Temmuz 1945 tarihinde İstanbul’da doğdu. Pertevniyal Lisesi’nden mezun olduktan sonra, 1962 yılında ağabeyi Dinçer Çekmez ile birlikte İstanbul Şehir Tiyatroları’nın sınavına girdi. Bu sınavda figüran olarak yer aldığı William Shakespeare'in "Hamlet" oyunuyla tiyatro dünyasına adım attı. Çekmez, tiyatroya olan ilgisini sürdürürken, iki yıllık “Özel Gazetecilik Okulu”nda da eğitim aldı. Ancak, oyunculuk tutkusunu gazeteciliğe tercih ederek tiyatro sahnesinde kendini geliştirdi.

Önemli yapımları hangileriydi?

Çekmez, 1970 yılında İstanbul Şehir Tiyatroları'nda kadroya girdi ve sahne kariyerine hızlı bir başlangıç yaptı. 1972 yılında, ünlü yönetmen Ertem Eğilmez’in “Tatlı Dillim” adlı filminde rol alarak sinema dünyasına adım attı. Bu dönemdeki önemli projeleri arasında, “Yalancı Yarim” (1973), “Boşver Arkadaş” (1974) ve “Kurtar Beni” (1987) gibi filmler yer alıyor.

Nerelerde unutulmaz rolleri vardı?

Metin Çekmez, televizyon dizilerinde de önemli roller üstlendi. 1993-2001 yılları arasında yayımlanan “Süper Baba” dizisindeki Cevdet karakteri, onun en tanınmış rolleri arasında yer alıyor. Ayrıca, “Adını Feriha Koydum” (2011-2012) dizisindeki Rıza karakteri ve “Kaderimin Yazıldığı Gün” (2014-2015) dizisindeki Ziya Yörükhan karakteri, televizyon izleyicileri tarafından hatırlanıyor. Çekmez'in performansları, Türk dizi tarihinin önemli yapımlarından bazılarını oluşturdu.

Hangi tiyatrolarda yer aldı?

Tiyatro sahnesindeki başarısı, “Hamlet”, “Cyrano de Bergerac”, “Othello” ve “Ağrı Dağı Efsanesi” gibi önemli yapımlarda rol almasıyla devam etti. Ayrıca, “Eskici Dükkanı” ve “Kuş Operasyonu” gibi oyunlarda da rol aldı ve tiyatro yönetmenliği yaparak sahne sanatlarına katkıda bulundu.

Usta oyuncu neden vefat etti?

Metin Çekmez, 25 Ağustos 2021’de dil kökü kanseri nedeniyle yaşamını yitirdi. Cenaze töreni 26 Ağustos 2021’de Kuşadası Davutlar Mezarlığı’nda gerçekleştirildi. Tören, sanat camiasından birçok kişinin katılımıyla yapıldı ve Çekmez’in sanata kattığı değerler bir kez daha hatırlandı.